Sconto Philips Airfryer 7.1L: doppia potenza e massima versatilità

La friggitrice ad aria Philips Airfryer Serie 1000 è un elettrodomestico che in cucina aiuta in modo sostanziale. Grazie a lei puoi cucinare non solo in modo più semplice ma anche più sano e senza sporcare mille padelle e i fornelli. Pratica, facile e dal consumo nettamente inferiore rispetto a un più classico forno tradizionale. Dal momento che il Prime Day 2025 la sconta, non perderla di vista ma anzi, aggiungila al carrello con 109,99 euro e sconto del 27%. Hai tempo fino a mezzanotte per portarla a casa a questo prezzo.

Philips Airfryer Serie 1000 è una friggitrice pratica e comoda. Ha una capienza effettiva di 7,1L per permetterti di cucinare per tutta la famiglia senza alcun problema. Il suo cestello è particolare poichè è Flexi. Se ti occorre tanto spazio puoi utilizzarlo come un unico contenitore altrimenti puoi installare il divisorio grazie a cui lo doppi. In una sola mossa ottieni due spazi di egual misura con cui cucinare contorni e secondi o tutto quel che desideri. In questi caso devi contare anche un secondo vantaggio: la doppia resistenza con termostato separato. Questa caratteristica ti consente di personalizzare la cottura dei due vani in modo indipendente e di regolare temperatura e timer a seconda delle esigenze.

Tutto questo è accessibile con il display LED Touch posto sulla parte superiore della friggitrice. Ci sono tutte le impostazioni del caso con 10 programmi preimpostati da utilizzare per cotture perfette di verdure, fritti congelati, carne, pesce e così via. Scaricando l’app Home ID accedi a migliaia di ricette con cui mettere subito alla prova questo mezzo di cottura. Infine, quando hai terminato, il cestello antiaderente rende la pulizia una vera e propria passeggiata.

Approfitta dello sconto del Prime Day 2025 e acquista la tua Philips Airfryer Serie 1000 a soli 109,99 euro invece di 149,99 euro su Amazon.