-340€ sul nuovo pieghevole Samsung Galaxy Z Flip7 (il codice)

Verifica se hai diritto a riscattare il codice UNPACKF7150 : è quello che ti permette di tagliare il prezzo del nuovo Samsung Galaxy Z Flip7, sbloccando uno sconto complessivo di 340 euro rispetto al listino. La versione interessata è quella con 512 GB di memoria interna. Lo smartphone pieghevole è appena stato annunciato, con tanti miglioramenti rispetto alla generazione precedente.

Samsung Galaxy Z Flip7 è già in sconto per il Prime Day

Il sistema operativo è Android 16 al lancio con interfaccia One UI 8, funzionalità AI avanzate e Samsung Knox con Knox Vault per la sicurezza. Queste le specifiche tecniche più importanti, rimandiamo alla scheda completa per saperne di più.

Display principale pieghevole da 6,9 pollici e display frontale da 4,1 pollici;

processore Exynos 2500;

12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna;

fotocamera frontale da 10 megapixel e doppia posteriore da 50+12 megapixel;

connettività 5G, LTE, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4;

supporto per una nano SIM e multi eSIM;

certificazione IP48;

protezioni Corning Gorilla Glass Victus 2 e Advanced Armor Aluminum;

batteria da 4.300 mAh con riarica rapida da 25 W e wireless PowerShare.

Acquista il nuovo Galaxy Z Flip7 da 512 GB al prezzo di 1.059 euro, invece di 1.399 euro come da listino ufficiale. È merito di un doppio sconto: il primo applicato in automatico da Amazon e il secondo che puoi ottenere inserendo il codice UNPACKF7150 nell’appositivo campo prima di effettuare il pagamento (verifica se funziona con il tuo account). Puoi anche scegliere la colorazione che preferisci tra Blue Shadow, Jet Black e Coral Red.

Il conto alla rovescia per la fine del Prime Day 2025 è partito: le offerte resteranno online solo fino a domani. Se non hai un abbonamento Prime, puoi attivare la prova gratuita e iniziare subito a risparmiare.