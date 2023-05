Powerbank Xiaomi 10000 mAh da portare in aereo (sconto 27%)

Se stai partendo per un viaggio e prenderai l’aereo, non dovrai preoccuparti dei controlli prima dell’imbarco: il powerbank da 10.000 mAh di Xiaomi Redmi, oggi in offerta al suo prezzo minimo storico su Amazon, può salire a bordo (consigliamo di consultare comunque le linee guida di ogni compagnia). È in grado di immagazzinare un quantitativo di energia sufficiente per rifocillare ben due volte la batteria del tuo smartphone.

Parti sereno per il tuo viaggio: powerbank Xiaomi in sconto

Le dimensioni sono compatte: 15×7,3×1,5 centimetri. Include ben quattro porte ovvero due USB Type-A tradizionali, una USB-C e una micro-USB. Al suo interno include un modulo ai polimeri di litio ad alta intensità che lo rende durevole e affidabile. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

L’offerta Amazon in corso ti permette di acquistare il powerbank di Xiaomi Redmi da 10.000 mAh al prezzo finale di soli 13,85 euro, grazie allo sconto del 27% sul listino applicato in automatico.

Segnaliamo infine che l’e-commerce garantisce la spedizione gratuita con disponibilità immediata e consegna in un solo giorno. In altre parole, effettuando subito l’ordine si può esser certi di riceverlo domani direttamente a casa se in possesso di un abbonamento Prime (in alternativa è possibile attivare i 30 giorni di prova a costo zero).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.