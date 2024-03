SCONTO RECORD per gli auricolari wireless di OPPO

È in arrivo la primavera, il periodo migliore dell’anno per le passeggiate, per le uscite in bicicletta e per trascorrere le giornate al parco. Cosa c’è di meglio del poter ascoltare la propria musica preferita e i podcast seguiti, senza l’ingombro dei cavi? Approfitta dello sconto record del 43% e compra gli auricolari wireless OPPO Enco Buds2 al loro prezzo minimo storico su Amazon.

Occasione su OPPO Enco Buds2: a 19,99 euro

Quali sono i punti di forza? Eccoli: utilizzo dello standard Bluetooth 5.2 per bassa latenza e consumi ridotti, driver titanizzato da 10 millimetri per una qualità audio senza compromessi caratterizzata da bassi profondi e dal supporto all’audio binaurale. Inoltre, la custodia di ricarica permette di raggiungere un’autonomia fino a 28 ore, senza dimenticare la resistenza ad acqua e sudore come testimonia la presenza della certificazione IPX4, la cancellazione del rumore così da poter trasmettere un segnale sempre pulito durante le chiamate e i controlli touch per controllare la riproduzione o, all’occorrenza, scattare una foto a distanza. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

In questo momento puoi acquistare gli auricolari wireless OPPO Enco Buds2, nella loro colorazione bianca (quella visibile in queste immagini), al prezzo finale di soli 19,99 euro grazie allo sconto del 43% applicato in automatico. Non c’è bisogno di attivare coupon.

Vendita e spedizione sono curate da Amazon che assicura inoltre la consegna gratuita a domicilio in un solo giorno agli abbonati Prime che decidono di effettuare subito l’acquisto. Le quasi 6.000 recensioni positive pubblicate li promuovono con un voto medio molto alto pari a 4,4/5 stelle.