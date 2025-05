SCONTO RECORD sul Google Pixel 9 Pro da 256 GB: -400€

Potenza, intelligenza artificiale e aggiornamenti garantiti per almeno 7 anni: Google Pixel 9 Pro rappresenta la sintesi perfetta tra hardware top di gamma e software ottimizzato nell’ambito degli smartphone Android. Oggi è protagonista su Amazon nella sua versione da 256 GB, con una super offerta da 400 euro di sconto. Un’occasione da cogliere per un’esperienza mobile di alto livello.

Google Pixel 9 Pro, smartphone Android top di gamma

Dotato del potente processore Tensor G4 affiancato da 16 GB di RAM, è progettato per garantire prestazioni sempre impeccabili anche ai più esigenti. A bordo c’è il chip di sicurezza Titan M2. Il display Super Actua da 6,3 pollici (risoluzione 2856×1280 pixel, 120 Hz) offre una visione impeccabile, ideale per lo streaming, il gaming e ogni applicazione, mentre il comparto fotografico non delude con una tripla fotocamera posteriore (sensore principale da 50 megapixel) potenziata dall’AI per scatti e video impeccabili in ogni condizione. Si aggiungono poi connettività 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, supporto dual SIM, lettore d’impronte digitali e batteria da 4.700 mAh con autonomia elevata, ricarica rapida e wireless. A livello di funzionalità, non mancano il supporto nativo all’intelligenza artificiale di Gemini e una VPN gratuita integrata. Scopri di più nella scheda del telefono.

Il prezzo ufficiale di listino è 1.199 euro, ma oggi puoi acquistarlo a 799 euro, il più basso mai registrato finora, grazie allo sconto immediato di 400 euro, senza bisogno di attivare coupon. Puoi scegliere la colorazione che preferisci tra Rosa e Nero ossidiana, la spesa non cambia.

Amazon si occupa direttamente della vendita e della spedizione con la consegna gratuita. Verifica le tempistiche della spedizione nella pagina dedicata.