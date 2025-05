SCONTO RECORD sul tablet Xiaomi Pad 7 Pro da 11,2 pollici

Ti segnaliamo l’ottima offerta su eBay per Xiaomi Pad 7 Pro, il tablet di fascia alta che unisce design e prestazioni. È perfetto per lo streaming, ma anche per gestire più applicazioni in multitasking grazie al suo schermo in alta definizione. All’occorrenza può diventare un piccolo notebook per la produttività in movimento se abbinato a una tastiera Bluetooth.

Il codice sconto per il tablet Xiaomi Pad 7 Pro

Ha in dotazione un display 3.2K da 11,2 pollici con frequenza di aggiornamento da 144 Hz e risoluzione 3200×2136 pixel. Il cuore pulsante è invece costituito dal processore Snapdragon 8s Gen 3 di Qualcomm, affiancato da ben 12 GB di RAM e da 512 GB di memoria interna. I punti di forza non finiscono qui: ci sono la fotocamera posteriore da 50 megapixel, quella anteriore da 32 megapixel, la connettività Wi-Fi 7 alla massima velocità e la batteria da 8.850 mAh con autonomia elevata. Le dimensioni sono 251x173x6 millimetri, il peso è 500 grammi. Il sistema operativo è Android con personalizzazione HyperOS e accesso ai servizi di Google. Trovi altre informazioni in merito alle specifiche tecniche integrate e alle funzionalità supportate nella scheda del dispositivo.

Per sbloccare lo sconto e acquistare il tablet Xiaomi Pad 7 Pro al prezzo finale di 474 euro (invece di 599 euro come da listino) devi solo aggiungere il codice BRANDM25 nell’apposito campo prima di effettuare il pagamento. L’immagine qui sotto ti mostra come dare, è molto semplice. Attenzione: le unità in promozione sono poche e potrebbe andare sold out in breve tempo, se sei interessato ti consigliamo di approfittarne subito.

La vendita è gestita dallo store ufficiale del marchio su eBay con all’attivo migliaia di recensioni positive ricevute dai clienti. Inoltre, la disponibilità è immediata con la spedizione gratis e la consegna prevista entro pochi giorni direttamente a casa.