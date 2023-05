Wi-Fi ovunque con AVM FRITZ!Repeater 600 (sconto 33%)

Non si tratta del solito ripetitore Wi-Fi: progettato in Germania da AVM, il FRITZ!Repeater 600 garantisce prestazioni senza compromessi in ogni casa e ufficio, per estendere la portata della rete wireless garantendo una copertura ottimale in ogni stanza e ambiente. Oggi è proposto in forte sconto su Amazon: hai la possibilità di acquistarlo approfittando uno sconto del 33% sul prezzo di listino.

Ripetitore Wi-Fi: forte sconto sul FRITZ!Repeater di AVM

Tra i punti di forza segnaliamo il supporto alla tecnologia Mesh, la capacità di arrivare fino a 600 Mbit/s di velocità nella gestione del traffico dati e il processo di installazione estremamente semplice, alla portata di tutti: è sufficiente inserirlo in una presa di alimentazione, premere il pulsante rosso Connect e quello WPS sul router, il gioco è fatto. Per individuare la posizione ideale ci si può affidare al LED integrato. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Le dimensioni sono compatte: solo 5×5 centimetri. Grazie alla promozione in corso hai la possibilità di acquistare FRITZ!Repeater 600 al prezzo finale di 33,49 euro invece di 49,99 euro, approfittando dello sconto del 33% sul listino applicato in automatico dall’e-commerce.

Vale infine la pena segnalare la disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno: se lo ordini subito, entro domani il ripetitore Wi-Fi di AVM sarà da te, pronto a estendere in modo efficiente la portata della rete wireless di casa o dell’ufficio.

