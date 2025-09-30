-46% per Samsung Galaxy SmartTag2: abbiamo trovato lo sconto

Non lasciarti sfuggire lo sconto del 46% che Amazon propone oggi su Samsung Galaxy SmartTag2, nella colorazione Nero. È il localizzatore Bluetooth da agganciare allo zaino, al portachiavi, da mettere in borsa o nella valigia durante i viaggi, così come nella custodia del laptop durante gli spostamenti quotidiani per lavoro. Ti aiuterà a non perdere i tuoi oggetti più preziosi e a ritrovarli velocemente in caso di smarrimento. La compatibilità è garantita con smartphone e tablet Android.

Samsung Galaxy SmartTag2 è in offerta su Amazon

È progettato per un’autonomia fino a 500 giorni, con la possibilità di estenderla di un ulteriore 40% grazie alla modalità Risparmio energetico, così da mantenere sempre il pieno controllo sui tuoi oggetti. La batteria CR2032 è sostituibile. Il design compatto e resistente con certificazione IP67 lo rende un compagno affidabile in viaggio, capace di resistere a polvere e acqua. Tra le funzionalità c’è la modalità Smarrito che permette a chi lo trova di leggere il tuo contatto registrato e di vedere un messaggio personalizzato sul proprio smartphone, tramite NFC, indipendentemente dal sistema operativo. Ancora, può essere ritrovato facilmente con la modalità Naviga seguendo indicazioni passo-passo o facendo emettere un segnale acustico direttamente dal dispositivo. Per altri dettagli visita la pagina dedicata.

È spedito da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratis entro domani se hai l’abbonamento Prime attivo. Il voto medio ottenuto da oltre 16.200 recensioni pubblicate dai clienti è 4,5/5.

Da listino costerebbe 39,90 euro, ma grazie allo sconto del 46% proposto in questo momento puoi acquistare il localizzatore Bluetooth di Samsung (modello Galaxy SmartTag2) al prezzo finale di soli 21,49 euro.