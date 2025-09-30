 -46% per Samsung Galaxy SmartTag2: abbiamo trovato lo sconto
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

-46% per Samsung Galaxy SmartTag2: abbiamo trovato lo sconto

Ti aiuterà a non perdere più i tuoi oggetti e a ritrovarli in caso di smarrimento: compra Samsung Galaxy SmartTag2 in forte sconto.
-46% per Samsung Galaxy SmartTag2: abbiamo trovato lo sconto
Tecnologia Mobile
Ti aiuterà a non perdere più i tuoi oggetti e a ritrovarli in caso di smarrimento: compra Samsung Galaxy SmartTag2 in forte sconto.

Non lasciarti sfuggire lo sconto del 46% che Amazon propone oggi su Samsung Galaxy SmartTag2, nella colorazione Nero. È il localizzatore Bluetooth da agganciare allo zaino, al portachiavi, da mettere in borsa o nella valigia durante i viaggi, così come nella custodia del laptop durante gli spostamenti quotidiani per lavoro. Ti aiuterà a non perdere i tuoi oggetti più preziosi e a ritrovarli velocemente in caso di smarrimento. La compatibilità è garantita con smartphone e tablet Android.

Compra Galaxy SmartTag2 a -46%

Samsung Galaxy SmartTag2 è in offerta su Amazon

È progettato per un’autonomia fino a 500 giorni, con la possibilità di estenderla di un ulteriore 40% grazie alla modalità Risparmio energetico, così da mantenere sempre il pieno controllo sui tuoi oggetti. La batteria CR2032 è sostituibile. Il design compatto e resistente con certificazione IP67 lo rende un compagno affidabile in viaggio, capace di resistere a polvere e acqua. Tra le funzionalità c’è la modalità Smarrito che permette a chi lo trova di leggere il tuo contatto registrato e di vedere un messaggio personalizzato sul proprio smartphone, tramite NFC, indipendentemente dal sistema operativo.  Ancora, può essere ritrovato facilmente con la modalità Naviga seguendo indicazioni passo-passo o facendo emettere un segnale acustico direttamente dal dispositivo. Per altri dettagli visita la pagina dedicata.

Le caratteristiche di Samsung Galaxy SmartTag2

È spedito da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratis entro domani se hai l’abbonamento Prime attivo. Il voto medio ottenuto da oltre 16.200 recensioni pubblicate dai clienti è 4,5/5.

Samsung Galaxy SmartTag2 (1 Pezzo) Localizzatore Bluetooth con Modalità Smarrito, Design compatto, Batteria a lunga durata, Resistenza IP67, Black 2023

Compra Galaxy SmartTag2 a -46%

Da listino costerebbe 39,90 euro, ma grazie allo sconto del 46% proposto in questo momento puoi acquistare il localizzatore Bluetooth di Samsung (modello Galaxy SmartTag2) al prezzo finale di soli 21,49 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 30 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

OnePlus 15: nuovo design e colore Sand Storm

OnePlus 15: nuovo design e colore Sand Storm
Design, AI e prestazioni: super offerta per Samsung Galaxy S25 FE

Design, AI e prestazioni: super offerta per Samsung Galaxy S25 FE
Xiaomi 15T Pro a -200 euro e con Watch S4 in regalo: SUPER

Xiaomi 15T Pro a -200 euro e con Watch S4 in regalo: SUPER
Realme GT 6T: 12GB RAM, 256GB ROM e 120Hz a soli 303€ su eBay

Realme GT 6T: 12GB RAM, 256GB ROM e 120Hz a soli 303€ su eBay
OnePlus 15: nuovo design e colore Sand Storm

OnePlus 15: nuovo design e colore Sand Storm
Design, AI e prestazioni: super offerta per Samsung Galaxy S25 FE

Design, AI e prestazioni: super offerta per Samsung Galaxy S25 FE
Xiaomi 15T Pro a -200 euro e con Watch S4 in regalo: SUPER

Xiaomi 15T Pro a -200 euro e con Watch S4 in regalo: SUPER
Realme GT 6T: 12GB RAM, 256GB ROM e 120Hz a soli 303€ su eBay

Realme GT 6T: 12GB RAM, 256GB ROM e 120Hz a soli 303€ su eBay
Davide Tommasi
Pubblicato il
30 set 2025
Link copiato negli appunti