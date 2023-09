SanDisk Extreme: sconto per la SSD portatile da 2 TB

L’unità di storage perfetta per la mobilità, la SSD NVMe portatile da 2 TB della gamma SanDisk Extreme, è in vendita oggi con uno sconto rispetto al listino su Amazon. Realizzata da un marchio leader del mercato, è caratterizzata da specifiche e design pensati per chi non accetta compromessi.

2 TB pronti a tutto con la SSD portatile SanDisk Extreme

Partiamo dalle prestazioni: si arriva a una velocità fino a 1.050 MB/s durante la fase di lettura e fino a 1.000 MB/s in scrittura, potendo inoltre contare sul supporto alla crittografia hardware per la protezione dei dati. La certificazione IP55 ne garantisce l’impermeabilità così come la resistenza ad acqua e polvere. Ancora, si connette tramite cavo USB-C (in dotazione, come l’adattatore USB-A) e la scocca può uscire indenne da cadute accidentali e raggi X. Ancora, grazie al moschettone la si può agganciare allo zaino o alla cintura. Vuoi saperne di più? Trovi tutto nella scheda completa del prodotto.

La promozione in corso permette di acquistare la SSD portatile da 2 TB della gamma SanDisk Extreme al prezzo finale di 139 euro. Un esborso economico più che giustificato dall’affidabilità del marchio e dalle caratteristiche dell’unità appena descritte. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta, il consiglio per gli interessati è di approfittarne subito. Non ci sono coupon da attivare né codici da inserire: è giù tutto pronto per essere messo nel carrello.

Amazon si occupa direttamente della vendita e della spedizione del prodotto, garantendo la consegna gratuita a domicilio in un solo giorno grazie alla sua rete logistica. In altre parole, chi effettua subito l’ordine lo riceverà già entro domani senza dover affrontare alcuna spesa aggiuntiva.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.