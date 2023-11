Sconto 61% sullo smartwatch Fossil Gen 6 con Wear OS

È da segnalare il prezzo minimo storico per Fossil Gen 6, uno smartwatch con sistema operativo Wear OS di Google elegante e versatile, proposto oggi da Amazon con uno sconto del 61% sul prezzo consigliato. Stai pensando di metterlo sotto l’albero per un regalo di Natale? Puoi effettuare l’acquisto in tutta tranquillità, per l’eventuale reso gratuito ci sarà tempo fino al 31 gennaio 2024.

Smartwatch Wear OS: -61% per Fossil Gen 6

Tra le sue caratteristiche più importanti vale la pena citare l’impermeabilità, i tanti sensori per il monitoraggio dell’attività fisica e dei parametri biometrici (battito cardiaco, passi, qualità del sonno, GPS, SpO2 e altri), il mirroring delle notifiche da smartphone, la compatibilità con Android, il processore Qualcomm Snapdragon Wear 4100+ affiancato da 1 GB di RAM e 8 GB di memoria interna, il display AMOLED touch da 1,28 pollici, Wi-Fi, Bluetooth 5.0 LE e il supporto ai pagamenti NFC. L’autonomia passa da circa 24 ore con una sola ricarica della batteria a diversi giorni sfruttando la modalità Estesa che ottimizza i consumi. Per saperne di più, consultare la scheda del prodotto.

Grazie alla promozione in corso è possibile acquistare lo smartwatch Fossil Gen 6 con piattaforma Wear OS e bracciale in acciaio al prezzo finale di soli 131 euro invece di 329 euro come da listino. Non serve attivare coupon né inserire codici: lo sconto del 61% è applicato in automatico dall’e-commerce.

Amazon si occupa direttamente di vendita e spedizione, con disponibilità immediata e consegna gratuita a domicilio in un paio di giorni al massimo. Chi sceglie di effettuare subito l’ordine lo riceverà a casa (o in un punto di ritiro di tutta Italia a scelta) già entro 48 ore, senza spese extra per il trasporto.

