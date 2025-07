60% di sconto per la soundbar Samsung con subwoofer esterno

Samsung Soundbar HW-B750D è in sconto del 60% su Amazon (non sappiamo per quanto tempo). Basterebbe questa segnalazione per far scattare l’acquisto, ma approfondiamone le caratteristiche per capire cosa rende il prodotto la scelta giusta per trasformare il salotto in una sala cinematografica. Il bundle è composto da soundbar e subwoofer.

Samsung Soundbar HW-B750D in sconto del 60%

Offre un’esperienza sonora immersiva, grazie a un sistema a 5.1 canali con 6 speaker integrati, supporto Dolby Digital e tecnologia DTS Virtual:X, per ricreare un audio tridimensionale avvolgente durante la riproduzione di film, musica e videogiochi. Ha in dotazione un altoparlante centrale per dialoghi nitidi e il subwoofer esterno con funzione Bass Boost, per bassi profondi e vibranti. Ancora, la tecnologia Adaptive Sound ottimizza automaticamente le impostazioni audio in base ai contenuti, mentre la modalità Notturna riduce i volumi più alti senza sacrificare la qualità del suono, ideale per l’ascolto serale. Si collega facilmente tramite Bluetooth o HDMI, supportando anche la multiconnessione per un doppio accoppiamento. È compatibile con gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant per un controllo intuitivo a mani libere. Scopri di più nella pagina dedicata.

Non lasciarti sfuggire lo sconto del 60% e acquista Samsung Soundbar HW-B750D al prezzo finale di soli 159 euro (invece di 399 euro come da listino ufficiale). Vendita e spedizione sono a carco di Amazon con la consegna gratuita.

L’inizio del Prime Day 2025 è ormai imminente: si terrà dall’8 all’11 luglio. Le prime offerte sono già apparse sulla piattaforma: sfoglia il catalogo. Per partecipare all’evento, attiva gratis per 30 giorni l’abbonamento Prime, potrai eventualmente cancellare la sottoscrizione senza spese prima della scadenza.