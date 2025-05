Sconto spaziale per il DualSense in Sterling Silver per Ps5 (su Amazon)

Non perdere l’occasione di affiancare alla tua PlayStation 5 un controller dall’estetica pazzesca. Se ultimamente il tuo ha iniziato ad avere problemi di drift o, molto più semplicemente, ne vuoi avere un secondo così da poter giocare con qualcuno in titoli co-op, il DualSense in colorazione sterling Silver non può che esaudire i tuoi desideri. Bellissimo è anche in sconto su Amazon dove, con un ribasso del 25%, il prezzo scende ad appena 59,99 euro invece di 79,99 euro. Cosa aspetti? Aggiungilo al tuo carrello.

DualSense in Sterlin Silver: come giocare alla PlayStation 5 senza compromessi

Questa sua colorazione speciale lo rende veramente bello ed è per questo che il DualSense in Sterling Silver non può mancare nella tua collezione. È un’ottima occasione di acquisto anche perché questo prezzo è vantaggioso in quanto ti permette di risparmiare diverse decine di euro e ti consente, altresì, di differenziarlo dal tuo primo controller nel caso tu ne voglia avere due sempre a disposizione.

Nonostante la colorazione, le varie caratteristiche rimangono le medesime. Ciò significa che il controller si collega la tua PlayStation 5 in modalità wireless, ha un’ergonomia pensata ad hoc così come il grip che rende la presa salda e confortevole e poi è compatibile con tutte le ultime tecnologie Sony. Tra queste i grilletti adattivi, il feedback aptico e la cassa integrata che rende l’esperienza di gioco immersiva e 3D.

Con soli 59,99 euro su Amazon, il magico DualSense in colorazione Sterling Silver è disponibile con uno sconto del 25% da non perdere assolutamente. Compralo al volo.