Senti che sconto: giù il prezzo dello speaker Bose SoundLink Flex

Bose SoundLink Flex non è il solito speaker senza fili, ma un altoparlante Bluetooth di fascia alta, progettato dal brand leader nel settore delle soluzioni audio per la mobilità. Perfetto da usare in casa e da portare ovunque, oggi lo trovi in forte sconto su Amazon. Inoltre, grazie all’offerta dell’e-commerce, con l’acquisto hai diritto a 2 mesi di Audible gratis per ascoltare tutti gli audiolibri della piattaforma senza interruzioni pubblicitarie.

Amazon taglia il prezzo di Bose SoundLink Flex

La batteria in dotazione assicura fino a 12 ore di autonomia con una sola ricarica, c’è il design impermeabile e antipolvere. Inoltre, la qualità audio è quella tipica del marchio, di alto livello con un sonoro nitido, bilanciato e ad alta fedeltà arricchito da bassi profondi, nonostante le dimensioni compatte. Lo streaming wireless della musica avviene con tecnologia BT 5.3. Visita la pagina dedicata alla promozione per saperne di più a proposito delle caratteristiche tecniche e delle funzionalità supportate.

Ricapitolando, lo sconto del 23% disponibile in questo momento ti permette di acquistare Bose SoundLink Flex al prezzo di soli 139 euro, con un forte risparmio in confronto al listino ufficiale. Scegli la colorazione che preferisci tra Blu Crepuscolo, Nero, Sabbia e Salvia Alpina (quest’ultima in edizione limitata), la spesa non cambia.

La seconda generazione dell’altoparlante Bluetooth è subito disponibile, venduta e spedita da Amazon senza passare da intermediari. Se la compri ora arriverà a casa tua entro domani con la consegna gratuita. Infine, ti segnaliamo il voto medio assegnato da oltre 1.400 recensioni pubblicate dai clienti dell’e-commerce: 4,7/5, quasi un perfect score.