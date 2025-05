Senti che SCONTO: -130 euro per lo speaker Sonos Move 2

Suono stereo potente, batteria dall’enorme autonomia e un design fatto per resistere a tutto: Sonos Move 2 è lo speaker Bluetooth portatile pensato per chi non vuole compromessi, dentro casa e all’aperto. Oggi al suo prezzo minimo storico su Amazon, ha in dotazione un’architettura acustica con due tweeter per un’esperienza di ascolto immersiva, precisa e coinvolgente. Le voci sono nitide, ogni strumento è ben definito: l’effetto è quello di un vero palcoscenico.

Sonos Move 2 raggiunge il prezzo minimo storico

Al suo interno si nasconde un woofer ottimizzato capace di spingere bassi profondi e puliti. A rendere il tutto ancora più convincente è la tecnologia DSP (Digital Signal Processing) che restituisce un suono pieno e dinamico, ideale per ogni tipo di contenuto: musica, podcast e film. L’altoparlante è poi in grado di adattarsi all’ambiente in cui si trova, in tempo reale, grazie alla funzione Trueplay che sfrutta i microfoni per analizzare le caratteristiche acustiche della stanza. La scheda del prodotto svela gli altri suoi segreti.

A questo si aggiunge l’autonoma di 24 ore con una sola ricarica della batteria. Lo sconto di 130 euro proposto oggi porta Sonos Move 2 al suo prezzo minimo storico di 369 euro (invece di 499 euro come da listino). Chi l’ha già provato non può più separarsene, come dimostra il voto medio superiore a 4/5 assegnato da centinaia di recensioni sull’e-commerce.

Attenzione: essendo un’offerta a tempo potrebbe scadere da un momento all’altro. Approfittane ora: se lo ordini subito arriverà a casa tua entro domani con la consegna gratis. Sia la vendita che la spedizione sono gestite dalla rete logistica di Amazon, per il massimo dell’affidabilità.