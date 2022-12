Tapo C210 tiene la tua casa al sicuro: lo sconto

Metti al sicuro la tua casa, grazie alla videosorveglianza smart di un dispositivo come TP-Link Tapo C210, proposto oggi in forte sconto su Amazon. Si connette alla rete Wi-Fi domestica per spedire avvisi immediati in caso di anomalia, direttamente sullo smartphone. È inoltre dotato di visione notturna e di slot per schede microSD (fino a 256 GB) su cui salvare le registrazioni.

Videocamera per la sicurezza della casa: Tapo C210

Integra un sensore migliorato rispetto al modello precedente, un sistema audio bidirezionale per comunicare con l’ambiente domestico anche da remoto (ad esempio per richiamare l’attenzione del cane o del gatto) e un’intelligenza artificiale per la rilevazione del movimento all’interno di zone personalizzate dell’inquadratura. Non manca inoltre la compatibilità con Alexa e Assistente Google. Se hai bisogno di altre informazioni, le trovi tutte nella descrizione completa del prodotto.

In questo momento, la videocamera Tapo C210 di TP-Link per la sicurezza della casa è proposta su Amazon al prezzo di soli 29,99 euro con uno sconto del 25% rispetto al listino.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno: se approfitti subito dell’offerta domani farà già parte della tua smart home.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.