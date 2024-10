SCONTO 60% sulla tastiera wireless multi-dispositivo HP 350

Se stai cercando una tastiera wireless per il tuo computer oppure da associare allo smartphone o al tablet, lo sconto del 60% che oggi Amazon propone sul modello HP 350 è un affare da cogliere al volo. Compatta, dal design sottile ed elegante, con funzionamento basato su Bluetooth 5.2, può gestire fino a un massimo di tre dispositivi in contemporanea, passando dall’uno all’altro con la semplice pressione di un pulsante. Non lasciarti sfuggire la promozione in corso.

HP 350: oggi la tastiera wireless è un affare

I punti di forza sono molti, a partire dai tasti dedicati alle scorciatoie smart presenti nella parte superiore, utili per l’esecuzione rapida dei comandi (uno di questi è preimpostato sull’inserimento degli emoji, un altro sulla dettatura). C’è poi l’autonomia di due anni fornita dall’alimentazione con due batterie AAA, incluse nella confezione. La compatibilità è assicurata con sistemi operativi desktop e mobile come Windows, macOS, iPadOS, ChromeOS, Android e iOS. Per saperne di più, dai uno sguardo alla descrizione completa.

Hai un abbonamento Prime attivo? Per te c’è anche la consegna gratuita prevista già entro domani, a casa oppure presso un punto di ritiro a tua scelta. La tastiera wireless HP 350 è venduta e spedita direttamente da Amazon, senza passare da intermediari. Il voto medio assegnato dalle recensioni sull’e-commerce è molto alto (4,5/5).

Lo sconto del 60% rispetto al listino ufficiale è applicato in automatico e, in questo momento, ti permette di acquistarla al prezzo finale di soli 23,99 euro, una spesa davvero irrisoria, considerando le sue caratteristiche. Non lasciarti sfuggire l’occasione e mettila sulla scrivania prima del sold out.