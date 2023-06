1 TB in tasca con questo HDD di Toshiba: lo sconto

Tenere i propri dati al sicuro non è un’opzione, ma una priorità. Eseguire il backup periodico dei propri file e contenuti mette al riparo da perdite accidentali causate da malfunzionamenti o da violazioni, purtroppo sempre più frequenti. Una buona pratica che oggi, fortunatamente, costa poco seguire: può essere sufficiente un disco fisso esterno, come quello da 1 TB della linea Toshiba Canvio Partner proposto oggi in sconto su Amazon al suo prezzo minimo storico.

Toshiba Canvio Partner da 1 TB:

Con fattore di forma compatto da 2,5 pollici, che permette di portarlo sempre con sé, anche in tasca, il collegamento avviene tramite cavo USB 3.2 per garantire una velocità elevata nel trasferimento dati. È garantita la piena compatibilità sia con i computer basati su sistema operativo Windows che con quelli macOS. A protezione dell’unità c’è un involucro caratterizzato da un’elegante finitura opaca. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

In questo momento, grazie alla promozione in corso, il disco fisso esterno da 1 TB della linea Toshiba Canvio Partner è in sconto su Amazon e può essere acquistato al prezzo finale di soli 45,99 euro.

Per chi effettua subito l’ordine c’è la spedizione gratuita con la consegna direttamente a domicilio entro domani. Un affare da cogliere al volo per la gestione dei backup e per velocizzare il trasferimento dei file di grandi dimensioni.

