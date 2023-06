Xbox Series X: il bundle con Diablo IV in sconto del 21%

Grande occasione per allungare le mani sul bundle diabolico che propone Xbox Series X e il gioco Diablo IV insieme, in sconto del 21% sul prezzo di listino. L’occasione è l’offerta dedicata su eBay, perfetta per gli amanti del genere action-RPG, che nella nuova produzione targata Blizzard troveranno di sicuro pane per i loro denti.

Bundle diabolico: -21% per Xbox Series X con Diablo IV

La console next-gen integra una SSD da 1 TB per lo storage e supporta l’output video a risoluzione 4K/120 fps. Non manca ovviamente il controller wireless ufficiale, progettato da Microsoft per garantire un’esperienza senza compromessi. Il pacchetto contiene inoltre oggetti da sbloccare in-game come la Cavalcatura Portaluce con rispettiva Armatura Mantello della Fede. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Ricapitolando, il bundle che include Xbox Series S, Diablo IV e i contenuti extra appena elencati, oggi può essere tuo al prezzo finale di 499,90 euro, in sconto del 21% rispetto al listino. In altre parole, il gioco è regalato.

A proporre l’affare è un venditore italiano con oltre 95.000 feedback positivi già ricevuti dai clienti su eBay, a testimonianza della sua affidabilità, con spedizione gratuita e consegna a domicilio garantita in pochi giorni.

