Scoperte estensioni Chrome false di ChatGPT: attenzione!

In rete ormai sono disponibili diverse ottime estensioni per ChatGPT, ma non tutte sono utili o, soprattutto, sicure. L’IA fenomeno del momento viene utilizzata quotidianamente da milioni di utenti, ma quanti di essi si trovano effettivamente protetti durante l’utilizzo? I ricercatori hanno difatti scoperto che su Google Chrome e altri browser esistono estensioni ChatGPT pericolose che, in realtà, consentono a malintenzionati di accedere ai computer degli utenti e ai dati sensibili in essi contenuti.

Una recente segnalazione da parte del ricercatore Nati Tal di Guardio Labs ha lanciato l’allarme nella comunità, parlando nello specifico di un’estensione che prometteva l’accesso rapido a ChatGPT. In realtà, una volta installata essa prendeva il controllo degli account Facebook degli utenti trasformandoli in bot pubblicitari, condividendo messaggi sponsorizzati e altri post con il profilo della vittima. Se possibile, spendendo anche i soldi depositati su account aziendali.

UPDATE: As soon as we reported the FageGPT #Chrome extension, it was removed. We're glad to see the quick response to our request.

While thousands were affected, many were also saved from having their #Facebook accounts #hacked. 💪 https://t.co/fTK1XLpZ9l pic.twitter.com/5X3QDc2QMz

— Guardio (@GuardioSecurity) March 12, 2023