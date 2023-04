Scoperto un nuovo ransomware molto insidioso, ecco come proteggerti

Si chiama Daam, ed è un nuovo e temibile ransomware individuato dal Threat Intelligence Research Team di CloudSEK.

L’agente malevolo in questione è attivo in ambiente Android e, a quanto pare, a meno di non affidarsi ad antivirus di alto livello, sembra essere in grado di nascondere la propria presenza alle ignare vittime.

Una volta installato su un dispositivo, Daam tenterà di ottenere autorizzazioni altamente sensibili, con conseguenze nefaste per sicurezza e privacy. Il malware infatti può agire registrando audio, leggendo la cronologia del browser e accedendo persino ai registri delle chiamate.

A peggiorare il tutto, vi è un altro comportamento molto pericoloso: Daam, infatti, può agire anche come un ransomware.

Come evitare i temibili ransomware come Daam?

Secondo i ricercatori Daam è in grado di crittografare i file sul dispositivo utilizzando gli algoritmi AES. Il tutto poi rilasciando, in modo automatico, un file readme_now.txt che include la richiesta di riscatto.

Dopo la crittografia, tutti gli altri file vengono eliminati dalla memoria locale, lasciando sul dispositivo solo i file crittografati con estensione .enc.

Come è facile intuire, la situazione appare alquanto critica e, per evitare veri e propri disastri, l’adozione di un servizio cloud sicuro per i file più preziosi risulta essenziale. In questo contesto, pCloud rappresenta una delle poche certezze del Web contemporaneo.

I file conservati al suo interno, infatti, sono collocati in un contesto di massima sicurezza, rendendo gli stessi inaccessibili per qualunque tipo di ransomware.

I dati all’interno di pCloud usufruiscono di protezione TLS/SSL, con l’utilizzo di crittografia 256-bit AES. Per incrementare ulteriormente gli standard di sicurezza, il provider offre copie su 5 server differenti dei file in questione: tutto ciò per elevare ulteriormente la sicurezza della piattaforma.

Non solo: grazie all’attuale promozione, pCloud è interessante anche sotto il punto di vista economico.

Il Piano Personalizzato da 10 TB, per esempio, è disponibile con uno sconto del 60% sul prezzo di listino.

Ciò significa che è possibile acquistare questo spazio, per sempre, risparmiando ben 4.810 euro.

