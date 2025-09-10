Scopri Apple Music con i 30 giorni gratis per i nuovi utenti

L’estate è il momento perfetto per rilassarsi e godersi la musica che ami, e con Apple Music puoi farlo ovunque e in qualsiasi momento.

Ora tramite la pagina ufficiale di Apple Musicpuoi ottenere un mese di prova gratuita, per ascoltare tutte le tue canzoni preferite, scoprire nuovi brani e rivivere i classici che non passano mai di moda, sia che tu sia in viaggio che a casa.

Un mese gratuito per esplorare il catalogo infinito di Apple Music

Apple Music ti offre un’opportunità imperdibile: un mese intero di prova gratuito. Per attivarla, basta accedere al sito ufficiale e seguire alcuni semplici passaggi. In pochi clic, avrai accesso a milioni di canzoni e podcast in qualità audio superiore, perfetti per accompagnarti in ogni momento. Dopo il primo mese gratuito, il costo dell’abbonamento sarà di 10,99€ al mese, ma se sei uno studente universitario, potrai accedere a tutta la musica e anche a Apple TV+ per soli 5,99€ al mese.

La piattaforma in questione si distingue per la qualità dell’esperienza di ascolto, grazie a funzioni esclusive come l’audio spaziale in Dolby Atmos e l’audio lossless, che ti permettono di godere di ogni dettaglio delle tue canzoni preferite con una qualità impeccabile. Inoltre, la funzione Music Sing ti offre la possibilità di cantare insieme ai tuoi amici con i testi delle canzoni che scorrono durante la riproduzione. Un’esperienza divertente e coinvolgente, ideale per un karaoke party improvvisato!

Con Apple Music, puoi ascoltare su una vasta gamma di dispositivi, tra cui iPhone, iPad, Apple Watch, Mac, Apple TV, HomePod, e dispositivi Android, PC Windows, e anche su PlayStation, Xbox, Smart TV e molto altro. Un catalogo musicale completo, accessibile in qualsiasi momento, ti aspetta. Non perdere questa occasione e inizia subito il tuo mese gratuito!