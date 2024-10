Scopri chi ha i tuoi dati e chiedi subito la cancellazione!

Oggi, ogni volta che navighiamo o ci registriamo a un servizio, lasciamo dietro di noi una traccia di dati e informazioni personali che finiscono spesso nei database di aziende, marketer e altre entità. Questa raccolta massiva può mettere a rischio la nostra privacy e talvolta esporci a usi indesiderati o addirittura pericolosi dei nostri dati. Non solo: pensiamo alle chiamate spam che ci infastidiscono quotidianamente. Ecco, sono una diretta conseguenza di questo problema.

Tenere sotto controllo chi ha accesso a queste informazioni non è semplice, poiché i nostri dati sono spesso distribuiti su numerosi siti e piattaforme. Incogni è stato progettato proprio per risolvere questo problema, offrendo una soluzione completa e sicura per identificare e cancellare i dati personali presenti sul web.

Funzionalità principali di Incogni: sicurezza, controllo e gestione dei dati

Incogni è uno strumento avanzato di gestione della privacy, che aiuta a recuperare il controllo sulle proprie informazioni personali, fornendo un sistema intuitivo per monitorare e cancellare i dati dalle mani di terze parti. Una delle caratteristiche centrali di Incogni è il suo sistema di ricerca automatica che rileva in quali database sono conservati i tuoi dati personali, dal momento che effettua una scansione approfondita su numerosi siti e organizzazioni. Una volta individuati i record contenenti le tue informazioni, Incogni gestisce l’intero processo di cancellazione, contattando le aziende e inviando richieste ufficiali di rimozione a tuo nome.

Il tool lavora attivamente per proteggere la tua identità, garantendo aggiornamenti continui su eventuali nuove esposizioni dei dati e fornendo notifiche tempestive. L’uso di Incogni permette di ottenere un controllo costante e consapevole dei propri dati, senza dover intraprendere complesse ricerche manuali o inviare richieste individuali di rimozione.

Con questo tool, mantenere la privacy non è solo possibile, ma anche estremamente facile e sicuro. Il servizio si rivolge a chiunque desideri un controllo completo sulla propria identità digitale, consentendo una gestione efficiente della privacy e riducendo il rischio di usi impropri dei dati personali.

Per visionare piani e costi vai sul sito di Incogni.