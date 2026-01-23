 Scopri come avere Apple Music 3 Mesi Gratis
Apple Music ti regala 3 mesi gratis di accesso a oltre 100 milioni di brani tutti da ascoltare: scopri come fare a ottenere questa offerta.
Apple Music è la piattaforma di streaming musicale con oltre 100 milioni di canzoni e zero pubblicità per sempre. Oggi Apple ti regala 3 mesi di servizio gratis! Cosa devi fare per ottenere questa promozione? Semplice, aver acquistato un dispositivo idoneo. Può essere iPhone, iPad, Mac, AirPods o Beats. Insomma, avere tra le mani uno di questi device appena acquistati ti permette di beneficiare di questa offertona.

Attiva Apple Music 3 Mesi Gratis

I nuovi abbonamenti hanno quindi diritto a 3 mesi gratis con un nuovo dispositivo. Per attivare l’offerta devi prima di tutto configurare il nuovo dispositivo. Subito dopo apri l’applicazione. L’offerta dovrebbe comparire automaticamente cliccando sul  link sopra riportato. Selezionando “Accetta ora” attivi la promozione. Al termine del periodo di “prova gratuita” si rinnoverà al costo di soli 10,99 euro al mese, salvo disdetta anticipata. Ecco i dispositivi che concorrono a questa iniziativa:

  • iPhone;
  • iPad;
  • Apple Watch;
  • Mac;
  • Apple TV;
  • AirPods Pro;
  • AirPods;
  • AirPods Max;
  • Cuffie e Altoparlanti Beats;
  • HomePod e HomePod Mini.

Apple Music è tantissime novità

Con Apple Music accedi alle novità musicali prima di tutti e puoi ascoltarle ovunque vuoi e alla migliore qualità possibile grazie a un’enorme quantità di brani compatibili con l’Audio Spaziale di Apple. Ecco cosa puoi ascoltare già oggi di nuovo sull’applicazione in streaming, anche offline scaricando i brani che ami:

  • Aperture Harry Styles
  • Anche a vent’anni si muore BLANCO
  • Resta Ancora Un Po’ Capo Plaza
  • Introvabile Bresh
  • AMEN Geolier
  • CHIEF KEEF (feat. Sfera Ebbasta & Skillibeng) Rvssian
  • Girasole 22simba, Rkomi
  • Zero Benji & Fede
  • Ciao Cosmo
  • Col tuo nome Tutti Fenomeni
  • PERDONAMI (feat. Mimì) Petit
  • E poi ti ho visto cadere Marco Masini
  • Buia Melodia Leon Faun
  • Parcheggio a ore Trigno
  • Pezzi Tamarri (feat. Lo Stato Sociale) Loren
  • Marzo Beige Popa
  • Glaciale Cannella
E se non hai acquistato un nuovo dispositivo puoi sempre provare Apple Music 1 mese gratis se sei un nuovo abbonato. Invece, se sei studente, dopo il periodo di prova, invece di 10,99 euro, pagherai solo 5,99 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
* Solo per i nuovi abbonamenti attivati su iPhone. Il piano si rinnova automaticamente a € 10,99 al mese, salvo disdetta. Si applicano termini e condizioni.

Pubblicato il 23 gen 2026

Osvaldo Lasperini
23 gen 2026
