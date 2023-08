Scopri come Internxt rivoluziona il cloud storage: iscriviti oggi!

Se cerchi un cloud storage sicuro, c’è Internxt: un provider che offre soluzioni cloud private e altamente sicure progettate per restituirti il pieno controllo dei tuoi dati. I suoi servizi cloud sono stati concepiti sin dall’inizio con l’obiettivo di garantire livelli di sicurezza e riservatezza senza pari, preservando così la tua privacy e proteggendo i tuoi file in modo impeccabile.

In poche parole, Internxt funziona in tutto e per tutto come un cloud – e dunque ti permette di archiviare qualsiasi tipo di file ed effettuare backup di tutti i tuoi dispositivi -, con la differenza che l’obiettivo principale del provider è quello di mantenere alta la privacy dell’utente. In più, è anche conveniente: esiste infatti una promozione attiva, che ti permette di risparmiare il 50% sull’acquisto di uno dei suoi piani a vita e senza abbonamento.

Come Internxt rivoluziona il cloud storage

Ma cosa rende Internxt così interessante e in che modo è in grado di rivoluzionare il cloud storage? Innanzitutto, come anticipato, è stato progettato con l’obiettivo di garantire la massima privacy e sicurezza per i tuoi dati. Non solo il provider non conserva password o altre informazioni personali, ma i tuoi dati sono anche rigorosamente frammentati e sottoposti a crittografia end-to-end sia durante il trasferimento che quando vengono archiviati.

Fiero di questa sicurezza, il team di Internxt ha anche optato per alcune soluzioni che non lasciano dubbi sulla sua affidabilità: la prima riguarda il codice sorgente, che è pubblico e quindi consultabile da chiunque su GitHub, la seconda è la certificazione da parte di Securitum, leader europeo nel penetration testing, che si affianca alla conformità GDPR.

Dal punto di vista delle prestazioni, Internxt garantisce un servizio ottimizzato con server ad alta velocità, distribuiti in tutta l’Unione Europea. L’interfaccia è estremamente user-friendly, ed è stata studiata appositamente per essere pulita, intuitiva e semplice da utilizzare per qualunque utente, anche il meno esperto. Naturalmente con Internxt potrai anche proteggere i tuoi dati più importanti effettuando un backup dei tuoi dispositivi: una volta caricati sul cloud, potrai accedervi quando vorrai.

E il prezzo? Grazie alla promozione attiva, potrai ottenere un piano Internxt a vita con uno sconto del 50%. A vita significa che non sarai legato a nessun abbonamento e che lo spazio, una volta acquistato, sarà a tua disposizione per sempre. Scegliendo uno qualsiasi dei tagli disponibili, avrai accesso completo a tutte le funzionalità e i servizi di Internxt.

Nello specifico, i piani disponibili sono: 2 TB di spazio a 149 euro (invece di 299 euro), 5 TB a 249 euro (anziché 499, come da listino) e 10 TB a 499 euro (contro i 999 euro originali). Tutti i prezzi, tra l’altro decisamente concorrenziali, sono da considerarsi una tantum. Non avrai nessun altra spesa o costo nascosto da sostenere. E in più hai la garanzia di rimborso 30 giorni se non sei soddisfatto.

Internxt è disponibile per tutte le piattaforme, incluso Linux. Sincronizza i tuoi file, le tue foto, i tuoi video con l’applicazione per dispositivi mobili, per il web e per desktop a prezzi unici e con uno dei provider più sicuri dell’intero mercato del cloud storage.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.