Scopri come ottenere un iPad grazie a Mediolanum

Per chi sceglie Banca Mediolanum c’è la possibilità di ottenere un dispositivo Apple in regalo, come un nuovo iPad, che si somma a tutti i vantaggi legati a SelfyConto, il conto corrente online a zero spese proposto dall’istituto.

Tutto ruota intorno alla promozione “porta un amico”. Dopo aver aperto il conto, infatti, è possibile invitare i propri amici a Mediolanum. In base al numero di amici che aprirà il conto, rispettando le condizioni della promozione, l’utente riceverà un prodotto Apple in regalo.

Con 2 amici si riceverà un Apple Watch SE 2 da 40 mm mentre con 4 amici si riceverà un nuovo iPad 10 da 64 GB. Con 6 amici, infine, è prevista l’erogazione del premio principale: un nuovo iPhone 15 da 128 GB.

Per tutti i dettagli sulla promo e per aprire il conto basta visitare il sito ufficiale di Banca Mediolanum. L’apertura può essere completata anche tramite SPID.

Conto con Mediolanum: ecco SelfyConto

Con SelfyConto è possibile sfruttare un conto corrente con le seguenti caratteristiche.

canone zero per 12 mesi (invece di 3,75 euro al mese) e sempre azzerato successivamente

carta di debito a canone zero, con prelievi gratis in tutta l'area euro

bonifici senza commissioni

possibilità di richiedere la carta di credito, con un costo di 1 euro al mese e un plafond di 1.500 euro, incrementabile

possibilità di richiedere la carta prepagata a canone zero

possibilità di ricevere un prodotto Apple in regalo con la promo "porta un amico", invitando i propri amici a Mediolanum dopo aver completato l'apertura del conto

SelfyConto è, quindi, la soluzione giusta per chi è alla ricerca di un nuovo conto corrente ricco di vantaggi. Per accedere subito alla promozione e richiedere l’apertura online del conto corrente basta seguire il link riportato qui di sotto.