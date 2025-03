Scopri come vedere Mare Fuori 5 in diretta streaming dall'estero

Mare Fuori 5 sta per arrivare. La famosa serie TV di “mamma Rai” sta tornando con i nuovi episodi. In streaming on demand saranno disponibili i primi sei episodi sulla piattaforma Rai Play dal 12 marzo 2025 e dal 26 marzo saranno aggiunti anche gli altri sei episodi, per un totale di 12 episodi. In diretta dal 26 marzo 2025. Per vederli in streaming dall’estero affidati a PrivateVPN.

Ogni mercoledì, alle 21:20, su Rai 2 saranno trasmessi in chiaro due episodi, disponibili anche in diretta streaming su Rai Play. Ecco il calendario completo delle uscite della quinta stagione di Mare Fuori:

Mercoledì 26 marzo 2025 Episodi 1 e 2

Mercoledì 2 aprile 2025 Episodi 3 e 4

Mercoledì 9 aprile 2025 Episodi 5 e 6

Mercoledì 16 aprile 2025 Episodi 7 e 8

Mercoledì 23 aprile 2025 Episodi 9 e 10

Mercoledì 30 aprile 2025 Episodi 11 e 12



“Mare Fuori 5 riprende le vicende dei giovani protagonisti dell’Istituto Penale Minorile di Napoli, tra amicizie, rivalità e il sogno di un futuro diverso. In questa stagione, nuove sfide e colpi di scena metteranno alla prova i ragazzi, spingendoli a confrontarsi con il loro passato e le loro scelte”, si legge in un comunicato stampa della Rai.

Come usare PrivateVPN per vedere Mare Fuori 5 dall’estero

Sei in viaggio per lavoro o vacanza e non vuoi perderti i nuovi episodi di Mare Fuori 5? Non perdere altro tempo. Per vederli in streaming dall’estero affidati a PrivateVPN. Grazie a questa VPN potrai accedere alla piattaforma di Rai Play senza restrizioni o blocchi. Dovrai solo selezionare un server italiano tra quelli disponibili.

Infatti, solitamente è PrivateVPN a selezionare il server più veloce in base alla tua posizione e alle tue necessità. In questo cosa sarai tu a selezionarlo manualmente così da ottenere una posizione virtuale italiana, differente da quella reale incompatibile con i blocchi regionali della piattaforma di streaming.

Il vantaggio di PrivateVPN è che fornisce server ottimizzati con una larghezza di banda illimitata. Questa è una caratteristica fondamentale per vedere Mare Fuori 5 in streaming senza buffering.