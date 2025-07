Scopri come vedere Sinner vs Nardi in diretta streaming dall'estero

Oggi Sinner sfiderà Nardi nel primo turno di Wimbledon. Un incontro/scontro tutto italiano quello di oggi. Il match dovrebbe iniziare alle 14:00 di oggi, martedì 1 luglio 2025, salvo possibili ritardi. La diretta sarà trasmessa in esclusiva da Sky. Cosa stai aspettando? Attiva ora Sky Sport + Netflix a soli 24,90 euro al mese.

Il grande tennis di Wimbledon entra direttamente a casa tua con Sky Sport. La live esclusiva di ogni singolo incontro è stata assegnata a Sky fino al 2030. Se sei appassionato di tennis sappi che anche le esclusive dello US Open e dei tornei ATP Tour e WTA Tour sono incluse, insieme anche alle Nitto ATP Finals e alle WTA Finals.

Sinner vs Nardi: come vedere l’incontro in streaming dall’estero

Grazie al tuo abbonamento a Sky Sport potrai accedere alla diretta Sinner vs Nardi anche in streaming con Sky Go. L’applicazione garantisce l’accesso a tutti i contenuti del tuo abbonamento ovunque tu sia da qualsiasi dispositivo mobile. Tuttavia, per ottenere uno streaming dall’estero devi abbinare NordVPN.

Per ottenere l’accesso a Sky Go da qualsiasi parte del mondo dovrai accedere all’app multi-device di NordVPN e attivare un server italiano. Una volta concluso questo veloce passaggio, scegliendo tra Milano, Roma e Palermo, a seconda dell’efficacia di uno o di tutti e tre i server, puoi accedere a Sky Go.

Prima di eseguire l’accesso alla piattaforma streaming della pay TV ti consigliamo di forzarne la chiusura e pulirla dai dati. Così avrai la certezza che Sky Go riconoscerà la tua posizione virtuale in Italia come se fosse reale, anche se tu ti trovi in un’altra parte del mondo.

NordVPN assicura uno streaming senza blocchi regionali grazie al continuo aggiornamento dei server e al fatto che sono di sua proprietà. Inoltre, potrai vedere Sinner vs Nardi in streaming senza buffering grazie alla sua larghezza di banda illimitata.