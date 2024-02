Scopri come velocizzare la gestione aziendale con Tot

Tot è il conto corrente per le aziende pensato per rendere più agevole l’aspetto finanziario e realizzato grazie alla collaborazione di Banca Sella, una delle principali realtà Italiane attive da tanto tempo sul territorio nazionale. Ti offre infatti IBAN totalmente italiano, la possibilità di emettere bonifici SEPA online fino a 250.000€, SDD, F24, pagoPA e RiBa. È progettato per facilitare le transazioni finanziarie, riducendo le operazioni manuali e migliorando l’efficienza operativa.

Tot: il conto per migliorare l’efficienza della tua azienda

Il conto Tot offre una carta di credito Visa Business che integra i sistemi di sicurezza più avanzati. Questa carta consente di effettuare acquisti online e offline in modalità tradizionale, contactless, o tramite i portafogli digitali Google Pay o Apple Pay. Ovviamente la sicurezza dei dati, della carta e delle tue finanze è una priorità per la banca, motivo per cui vengono utilizzate tecnologie all’avanguardia per garantire la sicurezza delle transazioni, come una tripla verifica con codice OTP per acquisto o movimento in uscita effettuato.

Un altro aspetto importante del conto è il servizio di gestione amministrativa semplificata. Puoi importare automaticamente le tue fatture dal cassetto fiscale, organizzarle e pagarle con un solo click. Puoi anche creare in automatico bonifici SEPA precompilati e programmabili, risparmiando un sacco tempo.

Inoltre non manca servizio clienti sempre disponibile per aiutarti e guidarti in ogni tuo passo sulla piattaforma o rispondere a tutte le tue richieste per ottenere maggiori informazioni sui servizi offerti. È raggiungibile via chat, telefono, email o anche tramite la community dedicata!

Affidati ora a Tot e risparmia tempo! Per richiederlo ti basta fare clic su “Apri il conto” direttamente dalla pagina ufficiale, registrarti e seguire la procedura. Il conto sarà attivo nel giro di poche ore e la carta ti verrà spedita pochi giorni dopo, direttamente all’indirizzo che hai inserito durante la procedura.

