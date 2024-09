Scopri cosa sono i RevPoints: utilizzali per risparmiare sul prossimo viaggio

Viaggiare è, da sempre, sinonimo di libertà e scoperta. Ma sapevi che un gesto semplice come la spesa di tutti i giorni può rendere il tuo prossimo viaggio ancora più conveniente? Grazie al programma RevPoints di Revolut potrai infatti accumulare punti per risparmiare sui tuoi viaggi. Scopriamo come funziona il programma fedeltà e come basta poco per ottenere vantaggi.

Cosa sono i RevPoints?

I RevPoints sono un programma di fedeltà gratuito offerto da Revolut che ti permette di guadagnare punti per ogni euro speso utilizzando la tua carta, sia fisica che virtuale. In base al piano in uso, puoi accumulare fino a un punto per ogni euro speso. Ogni acquisto, che sia una tazza di caffè o una spesa più importante, può contribuire a rendere il tuo prossimo viaggio più economico.

Una delle opzioni più vantaggiose è quella di convertire i RevPoints in miglia aeree, la “valuta” utilizzata delle migliori compagnie aeree del mondo – tra cui KLM, British Airways, Air France e Iberia. Basta convertire i tuoi punti per volare a costo ridotto. Non solo accumulerai punti per viaggi futuri, ma potrai anche goderti l’esperienza di viaggiare con compagnie aeree rinomate per il comfort e la qualità del loro servizio.

Doppia ricompensa quando prenoti soggiorni

Fare acquisti con la carta non è tuttavia l’unico modo per guadagnare RevPoints: prenotando i tuoi soggiorni direttamente dall’app Revolut, puoi raddoppiare i punti guadagnati. Ogni prenotazione diventa così un’occasione per aumentare il tuo saldo di punti e avvicinarti alla tua prossima vacanza. Puoi ricevere RevPoints anche completando delle missioni personalizzate all’interno dell’app, come rispettare un budget mensile o aprire un Pocket per gestire meglio le tue spese.

Vuoi ottenere ancora più punti? Con Revolut, puoi farlo semplicemente eseguendo l’upgrade del tuo piano. Ogni upgrade offre non solo più punti per ogni euro speso, ma anche un bonus extra per premiare il tuo passaggio a un piano superiore. Più spendi, più accumuli, rendendo ogni acquisto un’opportunità di guadagno.

10 euro di cashback con Revolut

Se non sei ancora cliente Revolut, iscriverti oggi ti offre un ulteriore vantaggio. Registrandoti attraverso l’app e effettuando il tuo primo pagamento con una carta virtuale o fisica, riceverai un premio cashback di 10 euro che potrai utilizzare come preferisci. Ti basterà collegarti alla pagina della promozione, inserire il tuo numero di telefono e scaricare l’app. Apri il tuo conto in pochi minuti ed effettua il tuo primo pagamento con la nuova carta Revolut: riceverai così 10 euro di cashback direttamente sul tuo conto.