Scopri Hera Hybrid: l’offerta flessibile con bonus fino a 200€

In un periodo in cui i prezzi dell’energia cambiano di mese in mese, trovare l’equilibrio tra sicurezza e risparmio è la vera sfida. La nuova offerta di Hera Hybrid Luce e Gas nasce proprio per questo: combinare la tranquillità del prezzo fisso con l’opportunità del prezzo variabile. Una soluzione intelligente e personalizzabile, pensata per chi vuole mantenere il controllo sulla spesa energetica senza rinunciare alla flessibilità del mercato. In più, fino al 31 ottobre 2025, i nuovi clienti possono ricevere un bonus fino a 200€.

Prezzo fisso e variabile, insieme

Con Hera Hybrid puoi scegliere quanta parte dei tuoi consumi bloccare a prezzo fisso e lasciare la restante indicizzata ai valori di mercato.

Per la luce, il prezzo entro soglia è 0,1349 €/kWh, mentre oltre soglia si applica il prezzo variabile PUN Index GME (0,1200 €/kWh a settembre 2025), con un contributo di 0,0358 €/kWh e un corrispettivo fisso di 12 €/mese.

Per il gas, la soglia fissa prevede 0,499 €/Smc, mentre oltre soglia il prezzo segue l’andamento PSV (0,3773 €/Smc a settembre 2025), con un contributo di 0,1590 €/Smc e lo stesso corrispettivo mensile.

Un bonus davvero “Heraviglioso”

L’offerta include un bonus da 100€ per ogni fornitura luce e gas, erogato in 24 mesi per un massimo di 200€ complessivi. È un incentivo concreto per chi sceglie di passare a Hera Hybrid e approfittare della stabilità per due anni, con prezzi garantiti e trasparenza totale.

Gestione digitale e servizi aggiuntivi

Oltre alla fornitura energetica, Hera offre una gamma di servizi pensati per migliorare l’efficienza della casa. Con Hera Caldaia è possibile sostituire il vecchio impianto e ridurre i consumi, mentre con Hera Clima si può gestire il comfort domestico tutto l’anno. Tutto è gestibile in modo semplice e veloce tramite canali digitali, con la possibilità di parlare con un consulente energetico dedicato per ottimizzare le proprie scelte.

Comfort, sostenibilità e controllo

Attivabile online in pochi minuti, Hera Hybrid è l’offerta ideale per chi cerca un profilo energetico bilanciato, assistenza digitale e consumi più sostenibili. Una proposta che mette il cliente al centro, unendo tecnologia, libertà e convenienza. Per conoscere l’offerta completa di Hera Hybrid clicca qui.