Scopri Hera Hybrid: l’offerta flessibile con bonus fino a 200€

Con Hera Hybrid puoi bloccare parte dei tuoi consumi luce e gas a prezzo fisso e approfittare del variabile, con bonus fino a 200€.
In un periodo in cui i prezzi dell’energia cambiano di mese in mese, trovare l’equilibrio tra sicurezza e risparmio è la vera sfida. La nuova offerta di Hera Hybrid Luce e Gas nasce proprio per questo: combinare la tranquillità del prezzo fisso con l’opportunità del prezzo variabile. Una soluzione intelligente e personalizzabile, pensata per chi vuole mantenere il controllo sulla spesa energetica senza rinunciare alla flessibilità del mercato. In più, fino al 31 ottobre 2025, i nuovi clienti possono ricevere un bonus fino a 200€.

Scopri l’offerta di Hera

 

Prezzo fisso e variabile, insieme

Con Hera Hybrid puoi scegliere quanta parte dei tuoi consumi bloccare a prezzo fisso e lasciare la restante indicizzata ai valori di mercato.
Per la luce, il prezzo entro soglia è 0,1349 €/kWh, mentre oltre soglia si applica il prezzo variabile PUN Index GME (0,1200 €/kWh a settembre 2025), con un contributo di 0,0358 €/kWh e un corrispettivo fisso di 12 €/mese.
Per il gas, la soglia fissa prevede 0,499 €/Smc, mentre oltre soglia il prezzo segue l’andamento PSV (0,3773 €/Smc a settembre 2025), con un contributo di 0,1590 €/Smc e lo stesso corrispettivo mensile.

Un bonus davvero “Heraviglioso”

L’offerta include un bonus da 100€ per ogni fornitura luce e gas, erogato in 24 mesi per un massimo di 200€ complessivi. È un incentivo concreto per chi sceglie di passare a Hera Hybrid e approfittare della stabilità per due anni, con prezzi garantiti e trasparenza totale.

Gestione digitale e servizi aggiuntivi

Oltre alla fornitura energetica, Hera offre una gamma di servizi pensati per migliorare l’efficienza della casa. Con Hera Caldaia è possibile sostituire il vecchio impianto e ridurre i consumi, mentre con Hera Clima si può gestire il comfort domestico tutto l’anno. Tutto è gestibile in modo semplice e veloce tramite canali digitali, con la possibilità di parlare con un consulente energetico dedicato per ottimizzare le proprie scelte.

Comfort, sostenibilità e controllo

Attivabile online in pochi minuti, Hera Hybrid è l’offerta ideale per chi cerca un profilo energetico bilanciato, assistenza digitale e consumi più sostenibili. Una proposta che mette il cliente al centro, unendo tecnologia, libertà e convenienza. Per conoscere l’offerta completa di Hera Hybrid clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 24 ott 2025

Octopus Energy: energia 100% rinnovabile a prezzo bloccato

Bonus auto elettriche esaurito: sospetti sugli accessi con più SPID

Bollette luce e gas più leggere con Hera: ci sono anche 200€ di sconto

Le auto di General Motors parleranno: l'AI di Gemini al volante

24 ott 2025
