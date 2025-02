Scopri i vantaggi di un provider che integra la registrazione del dominio e l’hosting

Avere più realtà a cui fare riferimento è un vantaggio considerevole per avere offerte e soluzioni sempre competitive, ma spesso è un limite perché rischia di frammentare i servizi. Nella creazione, sviluppo e pubblicazione di un sito web questo si concretizza per esempio nella registrazione del dominio e nella configurazione dell’hosting. Spesso i due servizi sono separati con una perdita di tempo importante per i professionisti. Aruba ha la soluzione, con un servizio che integra sia la registrazione del dominio che il servizio di hosting.

Perché conviene fare affidamento a un unico provider

Ricorrere a un’unica realtà per la registrazione del dominio e per l’hosting del sito consente di semplificare notevolmente le cose. Innanzitutto si ha un notevole risparmio di tempo non dovendo gestire due account separati (e i rispettivi abbonamenti e scadenze) ma potendo avere tutto coordinato in un unico provider.

Poi c’è il vantaggio di poter avere una configurazione del sito e degli indirizzi e-mail più semplice e intuitiva, senza sottovalutare i benefici di avere un unico pannello di controllo dal quale gestire sia il dominio che l’hosting, evitando problemi e pianificando al meglio ogni strategia.

Ricorrere ad Aruba Hosting significa anche accedere a una realtà che, complice anche la sua efficienza e solidità, mette a disposizione tantissimi strumenti dedicati ai professionisti. A prezzi davvero competitivi (anche a partire da 0,99€ + IVA), Aruba offre a ogni professionista gli strumenti ideali per sviluppare il proprio progetto così da assicurargli le condizioni migliori per il suo successo.

Basti pensare a come su Aruba ci siano quasi un milione e mezzo di siti attivi in hosting, con circa 3 milioni di domini registrati (e mantenuti) e poco meno di 10 milioni di caselle e-mail gestite. Numeri importanti che confermano la qualità di un servizio all’altezza delle ambizioni di tutti i professionisti.