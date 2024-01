Scopri IceDrive: cloud storage con crittografia client-side da 59 euro

IceDrive è la risposta alle tue esigenze di archiviazione online, offrendoti la soluzione ideale per proteggere e gestire i tuoi file in modo efficace. Registrati ora e ottieni 10 GB di spazio di archiviazione gratuito, un assaggio dei vantaggi di IceDrive che non vorrai perdere. Oppure opta per uno dei tre piani annuali disponibili, tutti in offerta.

Piani flessibili per le esigenze di ogni utente

Scegli il piano che meglio si adatta alle tue necessità tra le tre opzioni convenienti offerte da IceDrive, tutte accomunate da crittografia client-side:

PRO I a 59 euro all’anno (anziché 72), con 1 TB di spazio di archiviazione PRO II a 120 euro all’anno (invece di 144) con 3 TB di spazio cloud PRO X, il piano più completo, a 299 euro all’anno (anziché 360) e 10 TB di cloud storage

IceDrive offre un livello di sicurezza impareggiabile con la crittografia client-side a conoscenza zero. I tuoi dati sono al sicuro e accessibili solo a te, garantendo la massima privacy in un ambiente online sempre più vulnerabile.

Ecco i vantaggi che otterrai con ogni piano:

Grandi quantità di spazio di archiviazione garantiranno che tu non rimanga mai a corto di spazio

di archiviazione garantiranno che tu non rimanga mai a corto di spazio Larghezza di banda abbondante che assicurerà che i tuoi servizi non vengano mai interrotti, indipendentemente da quanto spesso utilizzi il tuo spazio di archiviazione cloud

che assicurerà che i tuoi servizi non vengano mai interrotti, indipendentemente da quanto spesso utilizzi il tuo spazio di archiviazione cloud Controlla l’accesso ai tuoi file con la protezione tramite password

Assicurati che i tuoi file vengano condivisi solo per un periodo di tempo prestabilito

Accedi a tonnellate di nuove funzionalità avanzate sulle app per mobile

Se cerchi qualcosa di più semplice, IceDrive offre un account gratuito con 10 GB di spazio di archiviazione cloud e 50 GB di larghezza di banda mensile, ma nessuna crittografia client-side. Altrimenti puoi optare per i piani annuali, in offerta: puoi pagare anche con Klarna. E se per qualche motivo ritieni che il servizio non soddisfi le tue aspettative, la piattaforma offre una garanzia di rimborso completa di 14 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.