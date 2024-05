Scopri il conto HYPE Premium: il tuo compagno di viaggio ideale

Per che è alla ricerca di una soluzione bancaria completa che accompagni non solo nella quotidianità, ma anche nei viaggi, il conto HYPE Premium offre una soluzione perfetta che combina praticità finanziaria e un pacchetto assicurativo comprensivo, tutto gestibile direttamente dalla tua app.

Il conto HYPE Premium, non offre solo una soluzione bancaria completa, ma anche copertura assicurativa che protegge da ogni imprevisto, sia in Italia che all’estero.

Con un canone mensile di soli 9,90€, HYPE Premium offre un’ampia gamma di funzionalità e numerose assicurazioni, da quelle di viaggio a quelle mediche, coprendo anche la protezione su acquisti e dispositivi elettronici. La facilità di gestione attraverso l’app HYPE permette di controllare e richiedere eventuali rimborsi con un semplice tap, semplificando ogni aspetto della vita finanziaria e assicurativa.

Pagamenti e prelievi gratis in tutto il mondo

Con HYPE Premium è possibile pagare e prelevare gratis in tutto il mondo, il conto include una carta di debito World Elite Mastercard e assistenza prioritaria anche via WhatsApp.

Assicurazione viaggi inclusa

L’assicurazione viaggio di HYPE protegge da qualunque imprevisto, in Italia e all’estero. Il conto Premium include coperture per voli in ritardo, bagagli smarriti, e spese mediche all’estero, su acquisti e furti ATM, permettendo di viaggiare con la tranquillità di sapere che per qualsiasi imprevisto, c’è una soluzione pronta.

Gestione smart tramite app

Una delle caratteristiche più apprezzate di HYPE Premium è la sua facilità di gestione. Tutte le impostazioni del conto e le richieste di rimborso possono essere gestite direttamente dall’app HYPE, rendendo ogni operazione semplice e veloce.

Facile da attivare

Iscriversi è semplice: la registrazione avviene online in pochi minuti e il conto diventa operativo in pochi giorni e si avrà subito una carta virtuale disponibile nell’app.

Per conoscere l’offerta completa di Hype clicca qui.