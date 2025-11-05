Scopri il mondo Octopus: energia rinnovabile e massimo risparmio

Octopus Energy propone un modello che combina efficienza, chiarezza e rispetto per l’ambiente. L’azienda, già leader nel Regno Unito, porta anche in Italia una filosofia semplice: offrire energia 100% rinnovabilea prezzi competitivi, senza vincoli contrattuali e con un’esperienza utente completamente digitale. Un approccio che coniuga tecnologia e consapevolezza, pensato per chi cerca risparmio senza rinunciare alla responsabilità ambientale.

Tariffe trasparenti e libertà di scelta

Le offerte di Octopus si distinguono per la loro chiarezza. Attivabili fino al 5 novembre 2025, le due principali opzioni — Octopus Fissa 12M e Octopus Flex — rispondono a esigenze diverse, mantenendo però un comune denominatore: la trasparenza.

Con Octopus Fissa 12M, il prezzo della materia prima è bloccato per dodici mesi, garantendo stabilità contro le oscillazioni del mercato. L’energia elettrica costa 0,099 €/kWh, mentre il gas è fissato a 0,37 €/Smc, con un costo di commercializzazione annuale di 72 euro per la luce e 84 euro per il gas. IVA e imposte restano escluse, ma le perdite di rete sono già comprese, a conferma della chiarezza del prezzo finale.

Per chi preferisce un approccio più flessibile, Octopus Flex segue invece l’andamento del mercato con un costo indicizzato: PUN Mono + 0,0088 €/kWh per la luce e PSVDAm + 0,08 €/Smc per il gas.

Energia 100% rinnovabile e gestione digitale

Scegliere Octopus significa alimentare la propria casa con energia interamente rinnovabile. Tutta la fornitura elettrica proviene da fonti certificate, contribuendo concretamente alla riduzione delle emissioni e al sostegno della produzione sostenibile in Italia. La procedura di attivazione è interamente digitale: si seleziona la tariffa online, si inseriscono i dati e il passaggio avviene automaticamente, senza interruzioni di servizio e senza necessità di interventi tecnici. Anche la gestione quotidiana della fornitura è semplificata grazie all’area personale e al servizio clienti, riconosciuto per la sua efficienza e disponibilità.

La filosofia di Octopus è quella di rendere l’energia un servizio accessibile e comprensibile, eliminando le complicazioni burocratiche che spesso allontanano gli utenti dal cambiamento. Nessuna penale, nessun vincolo temporale: solo libertà di scelta, sostenibilità e chiarezza. Per conoscere l’offerta completa di Octuopus clicca qui.