Scopri l'inizio del campionato di Serie A con DAZN

Con DAZN vivi le emozioni del campionato di Serie A Enilive 2025/26. La nuova stagione è alle porte e se sei un appassionato non puoi perderti nessuna delle partite in programma per questo campionato. Abbonati adesso a DAZN a un prezzo super competitivo! Grazie ai vari bundle accessibili può decidere quanto spendere e a quali contenuti accedere e con chi condividere l’abbonamento.
Scegliendo il pagamento annuale in un’unica soluzione non solo accedi a un ottimo sconto, ma puoi anche decidere di pagare in tre comode rate a tasso zero con PayPal. Insomma, un’ottima occasione per te che non vuoi perderti nemmeno una delle partite della tua squadra del cuore e tutti i match della nuova stagione di Serie A.
Tutti i piani di abbonamento DAZN per vedere la Serie A Enilive 2025/26
Scopri quali sono i piani di abbonamento DAZN per vedere la Serie A Enilive 2025/26.
- Piano Goal (ex Goal Pass):
- 129 euro l’anno con pagamento anticipato in un’unica soluzione, si tratta di 10,75 euro al mese e un risparmio di 110 euro nei 12 mesi;
- 167,88 euro l’anno con pagamento in 12 rate mensili da 13,99 euro e un risparmio di 72 euro nei 12 mesi;
- 19,99 euro al mese senza vincoli.
- Piano Full (ex piano Standard):
- 359 euro l’anno con pagamento anticipato in un’unica soluzione, si tratta di 29,92 euro al mese e un risparmio di 180 euro nei 12 mesi;
- 419,88 euro l’anno con pagamento in 12 rate mensili da 34,99 euro e un risparmio di 120 euro nei 12 mesi;
- 44,99 euro al mese senza vincoli.
- Piano Family (ex piano Plus):
- 599 euro l’anno con pagamento anticipato in un’unica soluzione, si tratta di 49,92 euro al mese e un risparmio di 240 euro nei 12 mesi;
- 719,88 euro l’anno con pagamento in 12 rate mensili da 59,99 euro e un risparmio di 120 euro nei 12 mesi;
- 69,99 euro al mese senza vincoli.
Il Calendario della prima giornata di Serie A Enilive 2025/26
Ecco il calendario della prima giornata della nuova stagione di Serie A Enilive 2025/26 disponibile in esclusiva su DAZN.
- GENOA-LECCE
- sabato 23 agosto alle 18.30
- SASSUOLO-NAPOLI
- sabato 23 agosto alle 18.30
- MILAN-CREMONESE
- sabato 23 agosto alle 20.45
- ROMA-BOLOGNA
- sabato 23 agosto alle 20.45
- CAGLIARI-FIORENTINA
- domenica 24 agosto alle 18.30
- COMO-LAZIO
- domenica 24 agosto alle 18.30
- ATALANTA-PISA
- domenica 24 agosto alle 20.45
- JUVENTUS-PARMA
- domenica 24 agosto alle 20.45
- UDINESE-VERONA
- lunedì 25 agosto alle 18.30
- INTER-TORINO
- lunedì 25 agosto alle 20.45