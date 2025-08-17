 Scopri l'inizio del campionato di Serie A con DAZN
Scopri tutti gli appuntamenti di inizio campionato di Serie A 2025/26 con le offerte super convenienti di DAZN e l'accesso a tutti i match.
Scopri tutti gli appuntamenti di inizio campionato di Serie A 2025/26 con le offerte super convenienti di DAZN e l'accesso a tutti i match.
Con DAZN vivi le emozioni del campionato di Serie A Enilive 2025/26. La nuova stagione è alle porte e se sei un appassionato non puoi perderti nessuna delle partite in programma per questo campionato. Abbonati adesso a DAZN a un prezzo super competitivo! Grazie ai vari bundle accessibili può decidere quanto spendere e a quali contenuti accedere e con chi condividere l’abbonamento.

Scegliendo il pagamento annuale in un’unica soluzione non solo accedi a un ottimo sconto, ma puoi anche decidere di pagare in tre comode rate a tasso zero con PayPal. Insomma, un’ottima occasione per te che non vuoi perderti nemmeno una delle partite della tua squadra del cuore e tutti i match della nuova stagione di Serie A.

Tutti i piani di abbonamento DAZN per vedere la Serie A Enilive 2025/26

Scopri quali sono i piani di abbonamento DAZN per vedere la Serie A Enilive 2025/26.

  • Piano Goal (ex Goal Pass):
    • 129 euro l’anno con pagamento anticipato in un’unica soluzione, si tratta di 10,75 euro al mese e un risparmio di 110 euro nei 12 mesi;
    • 167,88 euro l’anno con pagamento in 12 rate mensili da 13,99 euro e un risparmio di 72 euro nei 12 mesi;
    • 19,99 euro al mese senza vincoli.
  • Piano Full (ex piano Standard):
    • 359 euro l’anno con pagamento anticipato in un’unica soluzione, si tratta di 29,92 euro al mese e un risparmio di 180 euro nei 12 mesi;
    • 419,88 euro l’anno con pagamento in 12 rate mensili da 34,99 euro e un risparmio di 120 euro nei 12 mesi;
    • 44,99 euro al mese senza vincoli.
  • Piano Family (ex piano Plus):
    • 599 euro l’anno con pagamento anticipato in un’unica soluzione, si tratta di 49,92 euro al mese e un risparmio di 240 euro nei 12 mesi;
    • 719,88 euro l’anno con pagamento in 12 rate mensili da 59,99 euro e un risparmio di 120 euro nei 12 mesi;
    • 69,99 euro al mese senza vincoli.

Il Calendario della prima giornata di Serie A Enilive 2025/26

Ecco il calendario della prima giornata della nuova stagione di Serie A Enilive 2025/26 disponibile in esclusiva su DAZN.

  • GENOA-LECCE
    • sabato 23 agosto alle 18.30
  • SASSUOLO-NAPOLI
    • sabato 23 agosto alle 18.30
  • MILAN-CREMONESE
    • sabato 23 agosto alle 20.45
  • ROMA-BOLOGNA
    • sabato 23 agosto alle 20.45
  • CAGLIARI-FIORENTINA
    • domenica 24 agosto alle 18.30
  • COMO-LAZIO
    • domenica 24 agosto alle 18.30
  • ATALANTA-PISA
    • domenica 24 agosto alle 20.45
  • JUVENTUS-PARMA
    • domenica 24 agosto alle 20.45
  • UDINESE-VERONA
    • lunedì 25 agosto alle 18.30
  • INTER-TORINO
    • lunedì 25 agosto alle 20.45
Pubblicato il 17 ago 2025

