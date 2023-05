Scopri la comodità di questo mouse verticale Logitech in offerta Amazon

Se lavori a lungo al computer e vuoi prevenire o alleviare i fastidi al polso e all’avambraccio, ti consigliamo di provare un mouse verticale.

Questo tipo di mouse ti permette di mantenere una posizione più naturale e rilassata della mano, riducendo la tensione muscolare e la pressione sul polso. Tra i vari modelli disponibili sul mercato, uno dei più apprezzati è il mouse verticale Logitech Lift, che oggi puoi acquistare su Amazon a un prezzo davvero vantaggioso.

Mouse verticale Logitech Lift: addio alla scomodità

Il mouse verticale Logitech Lift è un mouse ergonomico e wireless che offre comfort per tutto il giorno, ideale per mani di piccole e medie dimensioni. Il suo design unico con una forma inclinata di 57 gradi ti aiuta a riposare la mano in una posizione naturale “a stretta di mano”, favorendo una postura più corretta del braccio e della parte superiore del corpo. Il mouse ha una superficie morbida e testurizzata che garantisce una presa solida e naturale, e un comodo appoggio per il pollice.

La periferica è dotata di un sensore ottico avanzato da 4000 DPI che riduce di 4 volte il movimento della mano rispetto a un mouse tradizionale, aumentando la precisione e l’efficienza. Puoi anche regolare la velocità e l’accuratezza del cursore con un pulsante dedicato. Il mouse ha inoltre dei pulsanti personalizzabili e facili da raggiungere, dei click silenziosi e una SmartWheel per uno scorrimento fluido.

Lo connetti via Bluetooth o tramite il ricevitore USB Logi Bolt a Windows, macOS, iPadOS, Chrome OS o Linux e ha una durata della batteria fino a 2 anni. Puoi ricaricarlo facilmente con il cavo USB-C incluso nella confezione. Il mouse è certificato Ergo da esperti di ergonomia ed è stato testato e approvato da numerosi utenti che hanno riscontrato un miglioramento della postura e del comfort.

Non perdere questa occasione imperdibile: acquista ora il mouse verticale Logitech Lift a soli 64,99 euro invece di 81,99 su Amazon e risparmia il 21%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.