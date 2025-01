Scopri la soluzione definitiva per liberare spazio e lavorare ovunque

Sempre più spesso ci troviamo di fronte a due problemi: da una parte si riduce progressivamente (e rapidamente) la disponibilità di spazio di archiviazione dei nostri file e dall’altra la difficoltà di potervi accedere in qualsiasi momento. Fare affidamento sulle unità di archiviazione fisiche come hard disk e pen drive rappresenta un rischio per la sicurezza oltre che un ingombro e un componente che bisogna ricordare di portarsi dietro quando si è fuori casa (o ufficio). E poi dal punto di vista della capienza si tratta di soluzioni temporanee che nel giro di poco tempo esauriscono anch’esse lo spazio a disposizione. La soluzione ideale a questi problemi è quella offerta dal cloud storage con InternXT che prevede in offerta diversi piani in abbonamento (o accesso a vita).

Perché scegliere il cloud e il cloud storage di InternXT

Il cloud storage è, molto semplicemente, quel servizio che consente di archiviare i propri file su una piattaforma online rendendoli così accessibili da qualsiasi dispositivo anche quando non si è al proprio PC. In questo modo anche per far fronte a un’esigenza improvvisa e senza la necessità di avere l’unità di archiviazione fisica a portata di mano, si ha a disposizione l’intero archivio personale.

Per i professionisti che lavorano nel settore digitale, ma anche tutti coloro che necessitano di portare sempre con sé documenti, progetti, foto, immagini, presentazioni e tutti i file utili alle proprie attività, possono così non solo risolvere un problema, ma anche migliorare l’organizzazione del proprio lavoro.

Con il cloud storage, infatti, si ha un archivio protetto e sicuro, altamente scalabile, dal quale condividere i file con i propri colleghi, collaboratori e clienti. InternXT è in questo senso una delle piattaforme di cloud storage più valide e convenienti. Offre infatti tanto spazio di archiviazione (200 GB, 2 TB, 5 TB o 10 TB) con diversi sistemi di sicurezza e offerte dedicate (anche con accesso a vita) per risparmiare e risolvere definitivamente i problemi di spazio e lavorare senza limiti e preoccupazioni.