Scopri di quali sconti Amazon personalizzati hai diritto

Amazon è il colosso dello shopping online che integra non solo tantissime offerte, ma anche preziosi servizi. Inoltre, la sua politica di vendita premia gli utenti che lo scelgono come store preferito. Ecco perché non devi trascurare le opportunità che ha in serbo per te.

Infatti, quasi ogni mese Amazon aggiorna gli sconti personalizzati destinati in parte a tutti i clienti e in parte solo a pochi selezionati. Ma come puoi sapere se anche tu ne hai diritto? Lo vedremo insieme in questo articolo e scopriremo anche come puoi ottenere tutti i benefici.

Ovviamente, la prima cosa da fare, per partecipare alle varie occasioni, è iscriversi ad Amazon Prime. Questo è un servizio in abbonamento che include diversi vantaggi particolarmente interessanti. Elenchiamoli tutti.

Amazon Prime: il primo modo per ottenere sconti personalizzati

Una cosa è certa, per ottenere i migliori sconti personalizzati bisogna attivare Amazon Prime. Prima di tutto avrai a disposizione quasi 2 milioni di prodotti venduti a prezzi esclusivi e con consegna gratuita in 1/2 giorni. E poi il reso per qualsiasi ordine è gratuito e veloce.

Inoltre, potrai accedere ad Amazon Prime Video, la piattaforma di streaming live e on demand ricca di contenuti interessanti. Film, serie TV, docuserie e show sono sempre rinnovati ogni mese e in più c’è anche la UEFA Champions League.

Ma non è finita qui. Infatti, con Prime potrai gustarti tantissimi audiolibri grazie ad Audible e con Music Unlimited potrai ascoltare milioni di brani musicali classici e di successo tra quelli recenti. Un intrattenimento completo.

Sconti personalizzati

Iscrivendoti ad Amazon Prime attiverai un periodo di prova pari a 30 giorni. Poi l’abbonamento proseguirà a 3,99 euro al mese oppure a 36 euro l’anno. Dopo che sarai iscritto al servizio potrai verificare a quali sconti personalizzati hai diritto.

Esiste un link specifico dove potrai vedere quali sono le promozioni dedicate a te. Tra queste potresti trovare un buono da 6 euro se ricarichi il tuo conto di almeno 60 euro. Oppure 6 mesi di Audible, dopo il periodo di prova, a soli 2,95 euro al mese.

Insomma, Amazon è un pozzo di sorprese e per non perderle dovrai mettere in pratica tutti i segreti che abbiamo menzionato in questo articolo. Accedi quindi a un mondo di vantaggi e scegli il colosso dello shopping online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.