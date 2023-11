Scopri SumUp Air: lettore di carte leggero, portatile e a canone zero

SumUp Air è un lettore NFC portatile che consente di accettare pagamenti contactless, Chip & PIN, Google Pay e Apple Pay. È la soluzione ideale per liberi professionisti, piccoli commercianti e start-up che desiderano offrire ai propri clienti un’esperienza di pagamento semplice e veloce. Si tratta di un dispositivo leggero e compatto, facile da trasportare (utile soprattutto quando si effettua il servizio di consegna porta a porta). È dotato di un display che visualizza l’importo della transazione e il numero di transazioni effettuate. Il lettore è compatibile con tutti i dispositivi Android e iOS e si collega all’app SumUp tramite Bluetooth. SumUp Air è disponibile a un prezzo di 39 euro + IVA, ma non prevede alcun canone mensile. Inoltre, anche il costo delle commissioni sarà conveniente, sempre fisso all’1,95%.

SumUp Air: un lettore pratico e sicuro per accettare qualsiasi pagamento

Configurare SumUp Air è semplice. Come già accennato, in primis dovrai scaricare l’app SumUp. Una volta installata, ti verrà chiesto di creare un account SumUp e collegare il lettore al dispositivo tramite Bluetooth. Per accettare un pagamento, è sufficiente inserire l’importo della transazione nell’app SumUp. In seguito, il cliente dovrà avvicinare la propria carta al lettore SumUp e finalizzare l’operazione, tutto qui. SumUp accetta i principali metodi di pagamento, come Visa, Mastercard, Maestro e American Express, ma anche wallet virtuali come Apple Pay e Google Pay. I pagamenti verranno accreditati sul tuo conto entro 2-3 giorni lavorativi. Per accelerare l’operazione, puoi attivare il Conto Aziendale SumUp gratuitamente. In questo modo i versamenti verranno accreditati il giorno successivo al pagamento. Questo conto ti permette di effettuare bonifici gratuiti in Italia e ti offre anche una carta Mastercard gratuita per gli acquisti della tua azienda.

SumUp Air è la scelta ideale per liberi professionisti, piccoli commercianti e start-up che desiderano offrire ai propri clienti un’esperienza di pagamento moderna ed efficiente. Se desideri utilizzare il lettore all’interno della tua attività, puoi acquistare anche la base di ricarica (al prezzo di 49 euro + IVA), in modo che sia sempre efficiente e pronto all’uso.

