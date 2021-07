Scrittura persuasiva: ecco come, ecco perché

Sei in grado di scrivere in modo convincente e persuasivo, prendendo davvero il lettore per mano per portarlo verso il tuo obiettivo? Non è questa una capacità comune: è fatta in parte di talento e in parte di intuito, ma in buona parte è fatta di competenza ed abilità nel toccare le leve giuste, con il giusto ritmo, nella giusta sequenza. Se vuoi fare del copywriting il tuo mestiere, questo è il corso che fa per te: “Scrittura persuasiva & Neuro-marketing 2020“.

Scrittura persuasiva: da dove partire

Cosa imparerai:

Come guidare il lettore a far leggere i propri testi e a farli agire e cliccare, commentare, condividere

Scrivere velocemente usando modelli già testati e adattandoli al proprio settore

Scrivere partendo dalla persona e non dal prodotto

Scrivere partendo dai benefici e non dalle caratteristiche

Scrivere in maniera potente, sensoriale evitando la banalità comunicativa

Come usare le storie per comunicare il valore di quel che vendi

Non basta saper scrivere e non basta neppure saper essere letti: bisogna saper persuadere, convincere, pilotare, scatenare emozioni e reazioni. In certi ambiti bisogna saper coinvolgere, in altri bisogna saper vendere. In tutti i casi le abilità necessarie sono le medesime, a metà tra la poesia e la psicologia. Il corso affronta l'uso di power words e di formule ideali per apertura e chiusura, nonché il modo di formulare titoli efficaci e di utilizzare specifici “attivatori”.

L'autore del corso Udemy in questione è Gabriele Prevato e le recensioni ricevute sono già molte e molto positive. 3,5 ore di video on-demand in tutto, 8 risorse scaricabili ed un prezzo in offerta di soli 24,99 euro contro i 109,99 euro tradizionali (-77% per poche ore).