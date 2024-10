Scrivania ergonomica e regolabile: Sit-Down è al prezzo minimo

Per chi trascorre le proprie giornate di fronte al monitor, per lavoro o studio, non è semplice trovare una soluzione efficace a mal di schiena, dolori al collo e alle mani: una scrivania ergonomica può sicuramente essere d’aiuto, sia per l’ufficio che per lo smart working da casa. Segnaliamo dunque volentieri su queste pagine il modello Sit-Down del marchio Flash Furniture proposta oggi al suo prezzo minimo storico da Amazon.

Flash Furniture Sit-Down, la scrivania ergonomica

È dotata di comode leve laterali che permettono di regolarla in altezza: bastano pochi secondi, così da poter passare all’istante da una posizione seduta a una in piedi, con un beneficio concreto per tutto il corpo. La dimensioni complessive sono pari a 94 cm di larghezza, 51 centimetri di profondità e 74 cm di altezza. Quelle del ripiano superiore si attestano a 94 cm di larghezza e 47 cm di profondità, mentre la base è 50 cm in larghezza. Il telaio è realizzato in metallo, per resistere nel tempo. Per saperne di più, dai uno sguardo alla descrizione completa.

Ricapitolando, in questo momento Amazon propone la scrivania ergonomica Sit-Down di Flash Forniture al suo prezzo minimo storico. Se la ordini subito, la paghi solo 77 euro, potendo inoltre contare sulla spedizione gratuita e sulla consegna direttamente a casa tua prevista già entro domani, affidata alla rete logistica dell’e-commerce.

Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta in corso: se sei interessato, il consiglio è quello di metterla nel carrello per non lasciarti sfuggire l’occasione. Si tratta della versione con finitura nera, quella visibile nell’immagine qui sopra. Per quella bianca, ad esempio, la spesa è pari a più del doppio.