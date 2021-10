Scrivania senza cavi con il bundle Logitech MK470 al minimo storico

Se sei alla ricerca di un buon set wireless per la tua postazione desktop, abbiamo un vero e proprio affare da suggerirti. Si tratta del kit Logitech MK470 che con soli 30 euro ti consente di portare a casa un’ottima tastiera low profile ed un mouse ergonomico, minimo storico per questo ottimo kit.

Bundle mouse e tastiera wireless Logitech MK470: caratteristiche tecniche

Partendo proprio dal mouse Logitech propone uno dei suoi dispositivi più versatili. Forma arrotondata e simmetrica per adattarsi sia a destrimani che mancini. Ottima la rotellina in gomma estremamente precisa e silenziosa, così come i due click che consentono di lavorare senza distrazioni. Buono il sensore, piuttosto tradizionale per i mouse professionali, da 1000 DPI per un controllo fluido e preciso del cursore. Un mouse facile da trasportare che incontra le esigenze di professionisti e studenti che operano in mobilità. La connessione avviene attraverso il dongle in dotazione, che può essere riposto all’interno del vano batteria del mouse. Si tratta del ricevitore Unifying, esclusivo di Logitech e che consente di collegare fino a 6 periferiche wireless contemporaneamente.

Il vero fiore all’occhiello del kit, però, è senza dubbio la tastiera. Questa offre un layout italiano completo che include il tastierino numerico. Ottimi i tasti scissor-switch con un profilo ribassato che consentono lo stesso confort delle tastiere dei laptop. Anche in questo caso troviamo un funzionamento estremamente silenzioso, con una riduzione del rumore di addirittura il 90% rispetto alle tastiere tradizionali. Per entrambi i dispositivi non manca la funzione plug and play, che non richiede alcuna installazione driver o software di terze parti. Ottima anche l’autonomia che nel caso del mouse arriva a ben 18 mesi, che diventano addirittura 36 nel caso della tastiera. Un kit dal rapporto qualità/prezzo semplicemente eccezionale, difficile trovare di meglio in questa fascia di prezzo, soprattutto calcolando l’affidabilità ormai garantita di Logitech nel settore delle periferiche.

Grazie ad uno sconto del 40%, il kit Logitech MK470 può essere acquistato su Amazon a soli 30,99 euro, il prezzo più basso mai raggiunto da questo bundle. Lo sconto è valido esclusivamente sulla variante nera.