SD 64 GB SanDisk con RescuePRO Deluxe: SCONTO 40%

Se stai cercando una scheda SD da 64 GB dalle prestazioni elevate e affidabile, dai un’occhiata allo sconto del 40% su quella della gamma SanDisk Extreme proposta oggi in offerta da Amazon. Include il software RescuePRO Deluxe che permette di recuperare i file eliminati per errore.

Super offerta per la SD da 64 GB di SanDisk

Le prestazioni sono molto elevate e adatte anche agli utilizzi nei quali è richiesta una grande rapidità nell’elaborazione dei dati, grazie alla velocità fino a 170 MB/s in fase di lettura (classe UHS 3, V30). È l’ideale per le fotocamere, per le videocamere che registrano ad alta risoluzione (anche 4K Ultra HD), per i computer e per qualsiasi altro dispositivo dotato di una porta dedicata. È progettata per resistere e funzionare in condizioni estreme: impermeabile, non teme le temperature elevate o rigide, gli urti e persino i raggi X. Per saperne di più rimandiamo alla descrizione completa.

Come anticipato, l’acquisto include il software RescuePRO Deluxe, con un’offerta per due anni. È utile per recuperare i file eliminati per errore. Tutto questo al prezzo finale di soli 13,99 euro, grazie allo sconto del 40% sul listino applicato in automatico.

Vendita e spedizione sono gestite direttamente da Amazon con la consegna gratuita in un solo giorno per chi effettua subito l’ordine (se in possesso di un abbonamento Prime attivo). Oltre 10.000 recensioni positive promuovono la scheda con un voto medio pari a 4,7/5 stelle.

