Se hai bisogno di una Smart TV 32", questa Fire TV è a soli 199€ su Amazon

Occasione eccellente per acquistare una nuova smart TV. Prezzo piccolo ma enorme potenziale grazie al modello Fire TV Serie 2 ossia quello proposto direttamente da Amazon. Applicazioni al completo, Alexa integrata e risoluzione avanzata. Impossibile trovarsi male e grazie ai suoi 32″ puoi sistemarla ovunque in casa. Non perdere lo sconto del 29% che fa scendere il prezzo in modo vertiginoso, comprala subito con 199,99 euro su Amazon.

Fire TV Serie 2: la smart TV da 32″ che non lascia alcun dubbio

Semplice ma ideale per qualunque spazio in casa. Considerate le sue dimensioni, questa Fire TV Serie 2 è perfetta anche in camera da letto così ti rilassi guardando televisione e contenuti streaming anche dopo una giornata impegnativa a lavoro. Design compatto con bordi sottili e spessore millimetrico per non essere di troppo ma, anzi, offrirti un sistema completo di tutto a prezzo più che ottimo. Trattandosi di un dispositivo firmato Amazon, il sistema operativo è una delle sue gemme che rende la navigazione semplice e ti offre tutte le app per lo streaming e non solo. Infatti, sul telecomando c’è un pulsante blu dedicato ad Amazon Alexa così da gestire sia la casa che richiedere assistenza con un semplice comando vocale.

Il pannello da 32 pollici offre una profondità di visione eccellente e colori brillanti. La risoluzione HD potrebbe apparire minima ma, in realtà, ti permette di godere di tutti i contenuti senza compromessi. Puoi scegliere tra la TV in diretta oppure lo streaming e perché no, optare anche per ascoltare la tua musica preferita attraverso i servizi offerti. Con Dolby Digital Plus e ingressi HDMI e HDMI Arc hai tutto ciò che ti occorre a pronta disposizione.

Affrettati per acquistare la tua Fire TV Serie 2, la Smart TV da 32″ in offerta su Amazon a soli 199,99 euro invece di 279,99 euro.