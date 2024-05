Se hai una nuova attività, richiedi il POS di Axerve con 6 mesi gratis

Buone notizie per le nuove attività che vogliono dotarsi di un POS: Axerve offre ben 6 mesi di canone gratuito per il suo terminale POS Easy. Tutto ciò che dovrai fare per aderire alla promozione è inserire il codice promozionale 6XTE. Questo dispositivo, caratterizzato da zero commissioni e un unico canone mensile, è stato pensato per semplificare la gestione delle transazioni in ogni situazione, grazie alla doppia connettività 4G e Wi-Fi.

L’ideale per piccole e nuove realtà commerciali

Questa nuova offerta Axerve si rivela particolarmente interessante per le attività che hanno aperto da poco, dal momento che permette di risparmiare sui primi mesi – cruciali quando si avvia una nuova attività commerciale. Il terminale POS Easy non ha commissioni sulle transazioni, ma un unico canone mensile: 17 euro per incassi fino a 10 mila eur0, 22 euro se gli incassi non superano i 30 mila euro annui. Entrambi i prezzi sono senza IVA. In aggiunta, l’attivazione del servizio richiedere un’imposta di bollo di 16 euro.

Il POS di Axerve è equipaggiato con un sistema operativo Android e include una SIM che si collega automaticamente alla rete 4G dell’operatore con la migliore copertura nella zona d’uso. Questo assicura che tu possa gestire le transazioni ovunque ti trovi, senza costi di chiamata e con il traffico dati incluso nel canone mensile. Il terminale dispone anche di connettività Wi-Fi integrata.

Uno dei principali vantaggi di POS Easy è la rapidità degli accrediti. Axerve garantisce che il transato POS venga accreditato su qualsiasi conto corrente italiano entro il giorno lavorativo successivo all’incasso, tramite bonifico bancario. Questo significa che non è necessario aprire un conto corrente dedicato, semplificando ulteriormente la gestione finanziaria della tua attività.

Grazie alla promozione attuale, i nuovi clienti possono usufruire di 6 mesi di canone gratuito utilizzando il codice promozionale 6XTE al momento dell’attivazione. Questa è un’opportunità straordinaria per testare la soluzione di Axerve senza alcun costo iniziale, beneficiando al contempo di una tariffa senza sorprese.