Se lavori da remoto, pCloud fa per te: accedi ai tuoi file ovunque, anche offline

Oggi lavorare non significa più stare fermi dietro a una scrivania. Laptop nello zaino, connessione, mille progetti in movimento. La vera sfida, però, è avere sempre i propri file a portata di mano, pronti da modificare, condividere o semplicemente consultare. Con pCloud, tutto questo è possibile: che tu sia online o offline, hai accesso immediato e sicuro ai tuoi contenuti da qualsiasi dispositivo. E con l’offerta sui piani a vita, con sconti fino al 37%, è il momento perfetto per passare a un cloud potente, flessibile e davvero tuo per sempre.

Con pCloud i tuoi file sono sempre con te (anche offline)

Da oltre 10 anni, pCloud è la scelta di oltre 20 milioni di utenti nel mondo per l’archiviazione e la gestione dei file online. Ma la vera forza di questo servizio non è solo nella sua affidabilità: è nella capacità di adattarsi al tuo stile di vita e di lavoro, ad esempio permettendoti di accedere ai tuoi file ovunque, anche senza connessione internet.

Con pCloud puoi modificare e lavorare sui tuoi file anche offline, sincronizzandoli automaticamente una volta tornato online. Tutti i tuoi documenti, immagini e video sono accessibili su qualsiasi dispositivo grazie alla sincronizzazione continua e puoi mantenere tutti i tuoi contenuti nel cloud, senza occupare spazio sul tuo dispositivo.

La sicurezza è garantita: i tuoi dati sono protetti da crittografia AES a 256 bit, da connessioni sicure TLS/SSL e custoditi in data center certificati, nel rispetto delle rigide leggi sulla privacy svizzere. Inoltre, con pCloud hai il controllo totale sui tuoi file: puoi caricare file di qualsiasi dimensione, senza limiti di velocità di trasferimento, recuperare versioni precedenti dei documenti, ripristinare file eliminati fino a 30 giorni prima ed effettuare backup automatici.

Scegli il piano pCloud che fa per te e paga una sola volta per sempre. Il piano Ultra da 10 TB è disponibile a soli 1.190€ invece di 1.890€. Il piano Premium Plus da 2 TB è in offerta a 399€ invece di 599€, mentre il piano Premium da 500 GB è proposto a 199€ invece di 299€.