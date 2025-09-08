Se non compri ora la Nintendo Switch 2 non la compri più

La Nintendo Switch 2 è la novità del momento per chi ama il gaming e vuole portarlo sempre con sé, senza però rinunciare alla qualità grafica. Infatti, questo gioiellino non è solo mobile, ma anche fisso. Puoi giocarci in portabilità, ma anche collegarla al tuo televisore. Vivi la migliore esperienza di sempre al miglior prezzo del momento. Ordinala a soli 440,50 euro su eBay, invece di 499,90 euro!

Si tratta di un prezzo decisamente interessante e vantaggioso che ottieni inserendo il Coupon PSPRSETT25 all’interno della casella Codici Sconto che trovi alla pagina dei metodi di pagamento. Insomma, un’occasione davvero ghiotta che ti permette di ottenere un extra sconto di 25 euro sul prezzo già in promozione al 7% di sconto.

Ovviamente, con eBay i vantaggi non si fermano solo al prezzo. Verifica se anche tu puoi godere della consegna gratuita direttamente a casa tua. Inoltre, con PayPal o Klarna hai anche la possibilità di accedere a un comodo tasso zero in tre rate. Insomma, un vero e proprio affare da prendere subito al volo prima che finisca.

Nintendo Switch 2 è da premio oscar a questo prezzaccio

Oggi la Nintendo Switch 2 è l’offerta perfetta su eBay di oggi. Mettila in carrello e confermala a soli 440,50 euro su eBay, invece di 499,90 euro! Potrai ottenere questo ampio risparmio, nonostante parliamo del nuovo modello, inserendo il Coupon PSPRSETT25. Insomma, un’ottima occasione.

Il nuovo display da 7,9 pollici è ampio e luminoso. I dettagli sono perfetti, regalando un’immersività senza pari. I due nuovi Joy-Con sono magnetici, aumentando così la praticità di installazione e la stabilità durante il gameplay. Con un refresh rate a 120Hz il gioco è estremamente fluido.

Grazie ai suoi 256GB di memoria hai tutto lo spazio necessario per installare i tuoi giochi preferiti nella versione digitale. Non dovrai più rinunciare a nulla. Insomma, si tratta di un vero e proprio gioiellino per il tuo divertimento che, oltre a essere portatile, si può connettere al tuo televisore. Acquistala adesso a soli 440,50 euro!