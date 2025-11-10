Se sei tra i fortunati la Fire TV Stick 4K Select la paghi pochissimo

Una promozione esclusiva e molto interessante. Se stai pensando di acquistare una nuova Fire TV perché quella che hai si è fatta un po’ vecchiotta e non funziona più bene, su Amazon hai la possibilità di fare tuo l’ultimo modello a prezzo speciale. Infatti, se rientri tra gli acquirenti scelti, godi di uno sconto ela compri a soli 29,99 euro invece che a 54,99 euro. Fire TV Stick 4K Select è l’ultimo modello uscito sul mercato ed è anche il più performante.

Fire TV Stick 4K Select rende il tuo televisore di ultima generazione. Se il modello che possiedi non riceve più aggiornamenti, non include tutte le applicazioni che ami oppure non ti permette di accedere al cloud gaming, con questo dispositivo elimini ogni genere di problema. Funziona come sempre: si collega attraverso la porta HDMI e a una presa di corrente (oppure direttamente alla presa USB del televisore se eroga abbastanza energia) ed entra subito in funzione. Il suo supporto, come suggerisce il nome stesso, ti offre una visione in 4K con HDR10+ dei contenuti multimediali. Inoltre ha 8 GB di spazio e supporta il WiFi 5 per connessioni sempre veloci e senza buffering durante la visione.

Il telecomando ha un microfono integrato e l’iconico tasto blu. Con questo accedi alle funzioni di Amazon Alexa chiedendo all’assistente di riprodurre film e serie TV oppure di gestire i dispositivi collegati. Con accesso rapido a 4 servizi (Netflix, Prime Video e altri) e comandi per regolare il volume, non occorre utilizzare anche il telecomando del televisore.

Comprala a soli 29,99 euro su Amazon invece che a 54,99 euro subito.

Fire TV Stick 4K Select, come funziona la promozione

L’offerta disponibile in pagina non è dedicata a chiunque. Amazon, nello specifico, ha deciso di offrire lo sconto a determinati clienti. Chi? Coloro che hanno acquistato in precedenza un dispositivo Fire TV nei modelli:

anno 2014, 2019;

anno 2016 con telecomando vocale Alexa;

anno 2020, 2022 nella versione Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa.

Se rientri in questa categoria, puoi approfittare del ribasso di 25 euro semplicemente riscattando lo sconto in pagina.