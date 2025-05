Se usi uno di questi router la tua sicurezza è in pericolo

L’FBI ha pubblicato una lista ufficiale di router che mettono in pericolo la sicurezza degli utenti. Infatti, chi ne possiede uno potrebbe essere colpito da una minaccia malware molto pericolosa. Si tratta di dispositivi datati, del 2010 o più vecchi, che sono ormai giunti a fine vita e che non ricevono più il supporto agli aggiornamenti da parte del produttore.

“I router giunti a fine vita sono stati violati da attori informatici tramite varianti della botnet malware TheMoon. Recentemente, alcuni router a fine vita, con l’amministrazione remota attivata, sono stati identificati come compromessi da una nuova variante del malware TheMoon. Questo malware consente agli attori informatici di installare proxy su router delle vittime inconsapevoli e condurre crimini informatici in modo anonimo“, hanno spiegato gli esperti dell’FBI entrando nello specifico degli attacchi registrati.

Il motivo? “Quando un dispositivo hardware è giunto a fine vita, il produttore non vende più il prodotto e non fornisce più supporto attivo, il che significa anche che non vengono più rilasciati aggiornamenti software o patch di sicurezza per il dispositivo. I router prodotti nel 2010 o prima probabilmente non ricevono più aggiornamenti software dal produttore e potrebbero essere compromessi da attori informatici che sfruttano vulnerabilità note“.

I router che mettono in pericolo privacy e sicurezza

Vediamo quindi il bollettino ufficiale dei router che mettono in pericolo la privacy e la sicurezza degli utenti, pubblicato dall’FBI.

Cisco M10

Cisco Linksys E1500

Cisco Linksys E1550

Cisco Linksys WRT610N

Cisco Linksys E1000

Linksys E1200

Linksys E2500

Linksys E3200

Linksys WRT320N

Linksys E4200

Linksys WRT310N

I consigli dell’FBI

Di seguito riportiamo i consigli che l’FBI ha pubblicato per evitare di mettere in pericolo la propria identità e privacy attraverso un utilizzo corretto del proprio router.