Se viaggi spesso all'estero, questa assicurazione è d'obbligo

Quando si viaggia, la prudenza – si sa- non è mai troppa. In special modo se la meta prescelta è oltre i confini nazionali. Per questo motivo nella checklist di cosa portare in valigia non deve mai mancare una assicurazione di viaggio, anche se la destinazione si trova all’interno dell’Unione Europea: non solo proteggi te stesso, ma anche le persone care che viaggiano con te. Se sei una persona che viaggia spesso, soprattutto all’estero, c’è un’assicurazione che è assolutamente d’obbligo: SelfyCare Travel. Ma scopriamo meglio di cosa si tratta.

Cos’è SelfyCare Travel e perché dovresti attivarla

Cosa c’è di meglio che partire con la serenità di avere tutto sotto controllo? SelfyCare Travel è una polizza che garantisce l’assistenza e la copertura completa dai rischi che possono insorgere nel corso di un viaggio, pensata per tutelarti durante i viaggi sia in Italia che all’estero. È possibile sottoscriverla sia nella formula Smart che Top, che proteggere te stesso e le persone che ami (fino a un massimo di 9) in ogni momento.

Chi può sottoscriverla? SelfyCare Travel è riservata ai titolari di un contro corrente presso Banca Mediolanum. Ovviamente ci sono alcune limitazioni sull’utilizzo: i viaggi devono essere effettuati a scopo turistico, di studio o di affari e non devono superare i 100 giorni. Il vantaggio, però, è che a differenza di altre polizze concorrenti, questa assicurazione ha validità in tutto il mondo, senza alcun limite geografico.

Smart o Top? Le differenze

La formula Top è la più completa, adatta a chi cerca sicurezza a 360°. La Smart, invece, offre meno servizi ma è ugualmente eccellente nel garantire una copertura base dai rischi. Entrambe offrono:

Assistenza in viaggio

Copertura spese mediche

Assicurazione bagaglio

Rinuncia al viaggio a seguito di ritardata partenza

Infortuni in viaggio terra/volo

Tutela legale

La formula Top aggiunge alcuni servizi extra, tra cui: assicurazione per ritardata partenza, perdita del volo/nave, interruzione e annullamento viaggio (anche per gravi motivi nel luogo di destinazione).

Come attivare SelfyCare Travel in pochi passaggi

Come abbiamo anticipato, è necessario anzitutto essere titolari di un conto corrente di Banca Mediolanum. Noi ti consigliamo SelfyConto, che unisce i vantaggi di un Istituto Bancario tradizionale con le più recenti tecnologie di home banking. Tutte le funzionalità del conto sono gestibili completamente da remoto, basta uno smartphone o un PC: sono disponibili movimenti, rateizzazione dei pagamenti, investimenti, blocco carta e anche le principali operazioni bancarie.

Hai meno di trent’anni? Il canone di SelfyConto è completamente azzerato. Altrimenti il prezzo è comunque conveniente, a soli 3,75 euro al mese (il primo anno è gratis per tutti). Attivando un SelfyConto avrai a disposizione due carte: una di debito gratuita con prelievi gratuiti in area Euro e la Mediolanum Credit Card, personalizzabile, con canone a 12 euro all’anno. Registrati a SelfyConto attraverso questo link: se scegli di accreditare mensilmente lo stipendio o la pensione, per te un buono regal0 Amazon da 200 euro.

Una volta diventato titolare di un conto corrente Mediolanum, dovrai accedere alla nuova voce “SelfyCare” presente nella sezione “Protezione” della tua app e scegliere la tipologia di polizza più adatta alle tue esigenze. Dopodiché avvia la fase di preventivazione: inserisci i dati del viaggiatore che intendi assicurare, scegli la formula e valuta il costo della polizza. Se sei convinto, acquista e paga subito il premio con il tuo conto di addebito. Tutto fatto: ora sei pronto per viaggiare in completa sicurezza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.